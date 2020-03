La saison 20 de Diablo III commence

La saison 20 est consacrée aux archives interdites. De nombreux aventuriers ont découvert le pouvoir que contient le cube de Kanai, un antique artéfact nephalem, mais nul ne connaît mieux sa magie que Zoltun Kulle, Horadrim aussi craint que vénéré. Zoltun Kulle est parvenu à libérer et manipuler le pouvoir du cube comme nul autre avant lui, et s’en est servi pour drainer et canaliser l’énergie de puissants objets. Dans la saison 20, découvrez la puissance que vous pourriez avoir au bout des doigts si les expériences de Kulle n’avaient pas été interrompues.

Pendant toute la saison 20, les emplacements du cube de Kanai, qui vous permettent de sélectionner jusqu’à trois pouvoirs légendaires supplémentaires, ne seront pas limités à leurs catégories habituelles. En temps normal, un joueur peut s’équiper d’un pouvoir d’arme, d’armure et de bijou, mais pendant la saison 20, vous pourrez combiner les trois comme bon vous semblera ! Vous pourrez ainsi utiliser deux pouvoirs d’arme et un pouvoir d’armure, ou peut-être opterez-vous pour trois pouvoirs d’amulette. Le choix vous revient, et il nous tarde de découvrir les configurations que vous inventerez !

Récompenses ornementales de la saison

À partir de la saison 17, nous avons commencé à réintroduire des récompenses des saisons précédentes pour offrir une seconde chance aux joueurs qui les auraient manquées. Pour la saison 20, vous pourrez ainsi débloquer des objets initialement disponibles pendant la saison 8 en progressant dans votre périple.

Bien sûr, nous savons qu’il est important d’avoir de nouveaux objectifs en tête si vous avez déjà participé aux saisons précédentes. Les récompenses de fin de périple reviennent comme pour la saison 17, avec non pas une mais deux nouvelles récompenses ornementales pour les joueurs qui arriveront au bout du voyage. Admirez le portrait du guerrier Teganze et la mascotte Chauve-souris !

En plus d’obtenir les bottes et les jambières de l’ensemble exclusif du Conquérant, vous pourrez débloquer une toute nouvelle série de portraits calcinés par les flammes des Enfers. Qui plu est, les « ailes » emblématiques d’Andarielle seront à nouveau disponibles : dévoilez la demoiselle d’Angoisse qui sommeille en vous !

Récompenses du périple

Si vous avez éradiqué des hordes de démons lors des précédentes saisons et que vous êtes devenu Conquérant au cours de chaque périple, vous avez sûrement déjà obtenu quelques onglets de coffre supplémentaires. Chaque saison vous permet de gagner un onglet supplémentaire en atteignant le palier Conquérant, jusqu’à un maximum de cinq onglets :

Gardien de Sanctuaire : terminer une faille nephalem de niveau 70 en difficulté Tourment XIII en moins de 5 minutes.

terminer une faille nephalem de niveau 70 en difficulté Tourment XIII en moins de 5 minutes. Sur la vie de ma gemme : améliorer trois gemmes légendaires jusqu’au niveau 55.

améliorer trois gemmes légendaires jusqu’au niveau 55. J’ai la gagne : terminer 2 conquêtes pendant cette saison.

terminer 2 conquêtes pendant cette saison. Chaleur humaine : tuer Izual au niveau 70 en moins de 15 secondes, en difficulté Tourment XIII.

tuer Izual au niveau 70 en moins de 15 secondes, en difficulté Tourment XIII. L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres : tuer Avarice en difficulté Tourment XIII. Les gobelins au trésor rencontrés ailleurs que dans les failles nephalem ouvrent parfois des portails vers le royaume d’Avarice : le Pactole.

tuer Avarice en difficulté Tourment XIII. Les gobelins au trésor rencontrés ailleurs que dans les failles nephalem ouvrent parfois des portails vers le royaume d’Avarice : le Pactole. Plus qu’un métier, une vocation : accéder à une faille supérieure de niveau 60 en solo. Les clés de faille supérieure peuvent être obtenues en tuant n’importe quel gardien de faille nephalem.

accéder à une faille supérieure de niveau 60 en solo. Les clés de faille supérieure peuvent être obtenues en tuant n’importe quel gardien de faille nephalem. Amélioration de puissance : utiliser le cube de Kanai pour améliorer un objet légendaire ancien avec une gemme de niveau 50 ou plus.

utiliser le cube de Kanai pour améliorer un objet légendaire ancien avec une gemme de niveau 50 ou plus. Reconfiguration cubique : utiliser le cube de Kanai pour reforger un objet légendaire.

Conquêtes saisonnières

Envie de préparer vos conquêtes pour la saison 20 ? Voici les défis que vous devrez relever !

Pour terminer Malédiction ! ou Alignement stellaire, trouvez un coffre maudit nécessitant de tuer des monstres et terrassez-en 350 ou plus au niveau 70 en difficulté Tourment X ou supérieure. Terminez une faille supérieure de niveau 75 pour valider Divinité ou Cœur de lion. Pour les traqueurs de démons les plus acharnés, Plaies et boss et Cabosse les boss testeront votre vitesse : vous devrez éliminer les boss suivant au niveau 70 et en difficulté Tourment X en moins de 20 minutes :

Le roi squelette

Le Boucher

Zoltun Kulle

Ghom

Cydaée

Rakanoth

Diablo

Adria

Reine Aranéa

Maghda

Bélial

Les Briseurs de siège

Asmodan

Izual

Urzaël

Malthaël

Guère épais et Dynastie, quant à eux, feront le bonheur de ceux qui aiment maîtriser plusieurs ensembles de classe, et si ça ne suffit pas, Maître de l’univers et Maître des ensembles mettront à l’épreuve votre compréhension tactique des donjons de classe.

Don d’Haedrig

Enfin, les ensembles de classe que vous pouvez obtenir avec le Don d’Haedrig en accomplissant certains chapitres du périple de la saison ont été renouvelés une fois de plus. Découvrez la liste des ensembles disponibles ci-dessous. Pour ceux qui débutent dans les saisons, en voici le fonctionnement :

Si vous accomplissez les chapitres 2, 3 et 4 du périple, vous obtiendrez 3 Dons d’Haedrig à ouvrir. Chacun contient quelques parties d’un de vos ensembles de classe. Les joueurs ne peuvent débloquer qu’un seul ensemble de classe de cette manière par saison, que ce soit en Extrême ou non, alors choisissez judicieusement !

L’ensemble que vous recevez dépend de la classe de personnage que vous jouez lorsque vous ouvrez le Don d’Haedrig. Pour obtenir un ensemble complet, vous devrez donc ouvrir les 3 dons avec le même personnage.

Voici les ensembles conférés par le Don d’Haedrig pendant la saison 20 :

Barbare : Appel du roi immortel

Croisé : La Poursuite de la lumière

Chasseur de démons : La Vengeance de Natalya

Moine : Le Stratagème d’Uliana

Nécromancien : L’Avatar de Trag’Oul

Féticheur : L’Esprit d’Arachyr

Sorcier : L’Arcane incroyable de Vyr

F.A.Q.

Q : Quand la saison 20 commencera-t-elle ?

R : La saison 20 commence le vendredi 13 mars à 17h00, heure du Pacifique en Amérique du Nord, à 17h00, heure de Paris en Europe et à 17h00, heure de Séoul en Asie. Pour convertir les fuseaux horaires, consultez ce site.

Q : Quand commencent les saisons sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch ?

R : Les saisons commencent le vendredi 13 mars à 17h00, heure du Pacifique (le lendemain à 2h00, heure de Paris) pour toutes les consoles, quelle que soit la version du jeu que vous possédez. Veuillez noter que les classements saisonniers sur Xbox One et PlayStation 4 sont propres à chaque plateforme.

Q : Quand se terminera la saison 20 ?

R : Nous ne donnons plus d’estimations pour les dates de fin des saisons, mais nous souhaitons conserver des saisons d’une durée d’environ trois mois (à quelques semaines près, en fonction des contraintes de développement) et nous continuerons de vous prévenir au moins deux semaines avant la fin de chaque saison.

Q : Quand le classement non saisonnier sera-t-il remis à zéro ?

R : Le classement non saisonnier est lié à ce que nous appelons des « ères » qui durent chacune entre 6 et 12 mois. L’ère la plus récente a débuté le 12 novembre, et elle sera réinitialisée avec l’arrivée de la mise à jour 2.6.8. Pour plus d’informations sur les ères, veuillez consulter cet article.

Q : Que vont devenir les classements des saisons et des ères précédentes ?

R : À l’arrivée de la saison 10, nous avons supprimé les anciens records personnels de la saison 1. Lorsque la saison 20 commencera, ce sont les records personnels de la saison 10 qui disparaîtront, et ainsi de suite. Nous en ferons autant avec les records personnels de l’ère précédente dès le début de la prochaine ère.