Speedrunners (Nintendo Switch) – Le test

Dans une ville où les forces de l’ordre sont incompétentes face aux criminels toujours plus plus présents, il est grand de temps de faire appel à des personnes compétentes, des super-héros ! Mais quand il y a beaucoup trop de héros, tout le monde fait la course pour obtenir sa place sous le feu des projecteurs ! Speedrunners est donc un jeu de course/plate-forme vous mettant dans les bottes et la combi moulante de super-héros se tirant la bourre pour arriver à secourir la population en premier. Ce party game venant des studios DoubleDutch paru en 2016 sur PC débarque sur Nintendo Switch, la nature conviviale de la console collant à la perfection au concept du jeu !

Rapide comme l’éclair !

Comme dit plus haut l’histoire de SpeedRunners prend place dans une ville dans laquelle les super héros se multiplient beaucoup trop et se mettent donc en concurrence les uns les autres. Le jeu adopte un style graphique très cartoonesque rappelant les comics et dessins animés du début des années 2000 (Teen Titans par exemple). Un mode histoire est présent vous faisant découvrir l’intégralité des niveaux du jeu en solo et entrecoupés de petites cutscenes présentant les différents personnages, histoire d’étoffer un peu l’univers. Bien entendu l’histoire sur ce type de jeu ne constitue qu’un extra plutôt qu’un véritable mode. Le sel de Speedrunners se trouvera dans son gameplay frénétique qu’il est chaudement recommandé de partager en multijoueur local avec vos amis !

En jeu, on se retrouve avec un mélange de jeu de courses et de platformer. Chaque course voit s’opposer 4 héros qui doivent suivre un parcours fixe en tenant le plus longtemps possible, le but étant de distancer au maximum vos adversaires. La caméra suivant le joueur en première position, il faudra les faire sortir du champ pour les éliminer, à la manière d’un micro machine. Au fil de la course, les bordures de l’écran se rétrécissent petit à petit laissant de moins en moins de marge d’erreur pour les personnages encore en compétition.

Le casting comprenant de base 8 super héros différents reste uniquement cosmétique, les personnages disposant tous de la même palette de mouvements : courir, sauter, effectuer des walljumps, utiliser un grappin et également des glissades pour passer sous des obstacles étroits. Pour ajouter un peu plus de piment à vos courses, beaucoup d’éléments sont disséminés sur votre parcours vous permettant de prendre l’avantage, que ce soit de simples boosters ou bien des armes allant de la basique caisse en bois qui généra vos poursuivants à des lasers de glace en passant par les bien connus missiles téléguidés.

En termes de contenu, Speedrunners va vite vous montrer ses limites : un mode histoire comprenant 4 niveaux pour chaque personnage, un mode entraînement dans lequel vous pourrez vous amuser à trouver les chemins les plus optimisés pour aller le plus vite possible et enfin, un mode versus jouable jusqu’à 4 en local ou bien en ligne via le Nintendo Switch Online.

À force de jouer, un système d’expérience vous permettra de débloquer de nouveaux personnages, niveaux et pièges à utiliser en jeu pour renouveler un tant soit peu l’expérience. Ce n’est clairement pas un jeu sur lequel vous ferez de longues sessions mais il constitue une expérience multijoueurs parfaite surtout en local avec vos amis ou votre famille à vos côtés pour voir les réactions de chacun face aux différents pièges que vous vous jetterez les uns sur les autres.

Des personnages supplémentaires et effets de traînées sont disponibles en DLC dispersés dans 5 packs différents à 3€ l’unité mais vous pourrez opter directement pour l’édition Deluxe du jeu à 25€ comprenant tous les DLC d’office.