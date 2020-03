Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 5 au 11 mars 2019).

Disponible en précommande depuis une semaine, Animal Crossing: New Horizons ne sera pas première pour une cinquième semaine d’affilée, c’est Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX qui prend la première place et semble donc validé le bon succès des ventes physiques et le renouveau de la série ! Animal Crossing: New Horizons est quand même bien présent, avec une seconde place. Le succès va être monstrueux pour cet opus, qui risque de devenir très vite le jeu le plus vendu de la console.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./03. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

02./01. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

03./04. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

04./07. – Human Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

05./00. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [27.9.2019] (actuellement en promotion à 20% )

06./05. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

07./02. – Dead Cells (Motion Twin) [07.8.2018] (était en promotion à 30% )

08./08. – Okuri-inu (mebius) [12.7.2018] (était en promotion à 89% )

09./09. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

10./00. – Cities: Skyline – Nintendo Switch Edition (ParadoxInteractive) [14.9.2018] (actuellement en promotion à 75% )

11./10. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

12./11. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

13./New. – NinNinDays (qureate) [12.3.2020]

14./12. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

15./00. – Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai-Namco) [19.7.2018] (actuellement en promotion à 27% )

16./New. – Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone (Sting) [05.3.2020]

17./00. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [27.9.2020] (actuellement en promotion à 20% )

18./15. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] (actuellement en promotion à 40% )

19./17. – Obakeidoro (Free Style) [01.8.2019]

20./14. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

02./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

03./03. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

04./04. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

05./10. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017]

06./00. – Dragon Quest (Square-Enix) [10.8.2017]

07./07. – Minecraft: New Nintendo 3DS Edition (Microsoft Japan) [14.9.2017]

08./00. – Ice Station Z (Wobbly Tooth) [05.4.2017]

09./00. – Pokémon Dream Radar (The Pokémon Company) [23.6.2012]

10./09. – EarthBound (Nintendo, Virtual Console – New Nintendo 3DS) [04.3.2016]