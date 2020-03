Les Roland-Garros eSeries by BNP Paribas s’annoncent

Roland-Garros, BNP Paribas et NACON sont heureux d’annoncer la troisième édition des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, tournoi esport organisé sur le jeu vidéo Tennis World Tour qui désignera cette année encore le champion international du tennis sur jeux vidéo.

Présent depuis la première édition en 2018, Norman “Genius” Chatrier, petit-fils de Philippe Chatrier et ancien esportif professionnel, sera cette année encore l’ambassadeur du tournoi.

Team Vitality s’engage aux côtés des joueurs amateurs !

Cette édition 2020 marque une étape importante dans le renforcement des liens entre sport et esport, grâce à un partenariat inédit avec le leader français des clubs d’esport : la Team Vitality. Pour la première fois dans une compétition e-tennis internationale, les qualifiés seront encadrés par des professionnels de la scène esport et profiteront de leurs conseils et expertise gaming.

« Suite aux deux précédentes éditions des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, nous avons l’ambition d’aller toujours plus loin dans la fusion entre sport et esport en faisant appel à des partenaires prestigieux et reconnus tels que la Team Vitality. Cette nouveauté nous a semblé indispensable pour toucher au plus près de nouvelles générations sportives et esportives autour de leur amour commun du tennis. » explique Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française de Tennis.

Les joueurs amateurs seront accompagnés tout au long de la compétition par les athlètes suivants : Lyloun, Robi, Brawks et Airwaks, tous supervisés par Neo, le fondateur de la Team Vitality. Retrouvez plus d’informations sur ces athlètes ici.

Retrouvez ci-dessous le teaser de cette nouvelle édition des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas !

Des qualifications internationales lors de prestigieux tournois !

Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia à Rome ou encore Open Parc Auvergne Rhône-Alpes, les joueurs amateurs profiteront d’un cadre unique pour vivre cette compétition. Les phases de qualification auront lieu de mars à mai aux Etats-Unis, en Italie et en France afin de désigner les champions nationaux qui s’affronteront lors d’une finale internationale disputée à l’occasion du tournoi de Roland-Garros. Les prétendants au titre peuvent s’inscrire au tournoi dès à présent sur le site officiel : https://RGeSeries.BNPParibas

Pour la troisième année consécutive, la grande finale internationale se déroulera pendant le Grand Chelem parisien, avec une mise en scène spectaculaire destinée à plonger les participants dans l’atmosphère des grands tournois professionnels. Le vainqueur remportera un trophée ainsi que des places pour la finale messieurs à Roland-Garros !

BNP Paribas, la banque « de tous les tennis »

Cette année encore, BNP Paribas confirme son engagement d’être la banque « de tous les tennis » en poursuivant ses actions visant à développer l’innovation et les nouvelles pratiques liées au jeu vidéo.

« Cette 3ème édition des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, en collaboration avec la Fédération Française de Tennis, est une nouvelle occasion de réaffirmer notre engagement en faveur de l’innovation dans le sport sous toutes ses formes. La Team esport Vitality nous permet d’offrir des expériences inédites aux amateurs de tennis et de gaming » précise Vincent-Baptiste Closon, responsable du sponsoring international de BNP Paribas.

Revivez ici la finale de l’édition 2019 en vidéo !

Suivez en direct toutes les actualités du tournoi des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Pour plus d’informations et s’inscrire aux phases de qualification, rendez-vous sur : https://RGeSeries.BNPParibas.