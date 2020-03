Hell Warders sur Nintendo Switch est disponible en version physique

PQube et le développeur Anti-Gravity sont heureux d’annoncer que Hell Warders est disponible dans les magasins européens sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

La version physique du mélange entre tower defense et RPG sera disponible dans les rayons nord-américains le mardi 17 mars prochain.

Le facteur stratégique de déploiement d’unités de défense mélangé à l’aspect RPG d’action du jeu en fait un cocktail excitant pour tous ceux qui apprécient le thème sombre et diabolique de l’univers des Hell Warders.

Choisissez votre héros

Chacun a ses propres armes, compétences et capacités. Choisissez celles qui correspondent le mieux à votre style de jeu et améliorez-les en guise de récompense pour avoir franchi les étapes !

Planifiez vos défenses

Installez des archers, des chevaliers, des mages et des catapultes – choisissez leur position, améliorez leurs capacités et créez la plus forte résistance possible !

Joignez vos forces

Rassemblez jusqu’à trois autres alliés et combattez les légions du mal ! Hell Warders soutient le jeu coopératif avec des amis et les rencontres en ligne.

Rencontrez votre némésis

Vague de combat après vague de monstres démoniaques, des plus petits et nombreux aux plus épiques et imposants.