Deux nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec une belle surprise, Nightdive Studios et Alcon Entertainment annoncent un remake du point & click Blade Runner, sorti en 1997 par Westwood Studios: Blade Runner: Enhanced Edition et la sortie est prévue pour cette année.

Autre annonce du jour The Secret Order: Shadow Breach arrive le 19 mars à un prix de 14.99€ sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Rejoignez Sarah, membre de l’ordre des griffons, dans sa plus grande et plus difficile aventure. Le mystérieux clan des dragons a mis au jour un objet d’un passé oublié et maintenant, le mystère caché dans cette relique menace de dévorer le monde tel que nous le connaissons. Dans le rôle de Sarah, vous devrez arrêter cette incursion monstrueuse avec votre esprit et l’aide de vos collègues. Votre enquête vous mènera dans des endroits lointains, à la fois dans l’espace et dans le temps, pour découvrir l’origine de cette adversité. Prouvez une fois de plus que le monde est en sécurité et que l’ordre des griffons veille à la situation.