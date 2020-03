Donjon de Naheulbeuk – L’Amulette du Désordre aussi sur Nintendo Switch ?

Au début du mois, la boutique en ligne DeepDiscount.com a publié une précommande pour Donjon de Naheulbeuk – L’Amulette du Désordre sur Nintendo Switch.

DeepDiscount n’est pas une grosse boutique de jeux que beaucoup de gens connaissent, mais GameStop l’est certainement déjà plus. Si vous avez du mal à croire la liste de DeepDiscount pour The Dungeon of Naheulbeuk : The Amulet of Chaos, peut-être vous sentirez-vous plus convaincu si GameStop ajoute également une précommande pour le jeu sur Nintendo Switch?

Leur préco’ est la même que celle de DeepDiscount, ce qui signifie une date de référencement et aucun mot sur l’éditeur. Nous espérons recevoir une confirmation officielle à ce sujet bientôt, pourquoi pas cetta aprem lors du Nintendo Direct indé ?





Montpellier, le 21 Juin 2018 – Playdius, l’éditeur français à la drôle de boîte, est heureux d’annoncer qu’il accompagne Artefacts Studios dans le développement et l’édition du Donjon de Naheulbeuk – l’Amulette du Désordre, la première adaptation en jeu vidéo de la célèbre série médiévale fantastique humoristique créée par John Lang.

Pour les non-connaisseurs, le Donjon de Naheulbeuk s’est d’abord fait connaître sous la forme d’une série audio avant d’être adapté en bande-dessinée, roman et jeu de rôle. La série narre les péripéties d’un groupe d’aventuriers qui cumulent tous les handicaps: incompétence, absurdité, mauvaise entente, maladresse…. La série s’amuse avec les clichés du jeu de rôle traditionnel, du nain râleur qui déteste l’elfette ingénue, au voleur maladroit en passant par des méchants trop méchants pour être vraiment crédibles. Ils partent ensemble à l’assaut du terrible “Donjon de Naheulbeuk” plein de pièges et de trésors mais pas de dragons puisqu’ils n’ont pas le niveau!

Ce projet a connu lui-même quelques péripéties puisque Artefacts Studio a déjà travaillé il y a quelques années sur une première adaptation basée sur le projet de série animée, lequel a traversé quelques aléas avant d’être repris et relancé il y a quelques mois par une nouvelle équipe.

Avec le soutien de Playdius et la pleine collaboration de John Lang, Artefacts Studio a pu récupérer les droits d’adaptation de la série originale et repartir à la conquête du Donjon. Cette toute nouvelle mouture, intitulée “L’Amulette du Désordre” est en préparation depuis octobre dernier. C’est un tout nouveau jeu, avec une nouvelle direction artistique, un nouveau scénario et de nouvelles ambitions. L’équipe lyonnaise travaille sur un solide jeu de rôle tactique avec pour objectif de convaincre les joueurs avant tout par son gameplay, avec l’immense bonus d’avoir en background le riche et délirant univers de Naheulbeuk.

L’humour restera en première ligne avec notamment de nouvelles interprétations vocales des personnages, par John Lang évidemment mais également toute une série d’acteurs et d’invités qui raviront les fans.

“Le jeu de rôle est dans l’ADN d’Artefacts Studio depuis sa création avec des collaborations sur des titres comme Gothic 3, Dark Messiah, Risen ou des licences Warhammer” explique Bruno Chabanel, fondateur d’Artefacts Studio et rôliste lui-même. “Depuis notre première rencontre avec John Lang, nous avons ce souhait de créer ensemble un jeu qui fera autant honneur à la licence, à ses délires parodiques du jeu de rôle ainsi qu’au rôliste passionné qu’il est. Avec le renfort de Playdius, nous avons enfin les mains libres pour foncer sur ce projet!”