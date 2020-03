Exit the Gungeon annoncé et disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

L’annonce finale de ce Indie World n’était autre qu’une cartouche Devolver Digital. Après l’excellent Enter the Gungeon, on découvre aujourd’hui Exit the Gungeon en tant qu’exclusivité temporaire pour la console de Nintendo. La bonne nouvelle c’est que vous n’aurez pas à attendre car le jeu est disponible aujourd’hui sur l’eShop. Chacun de nos héros doit monter et s’échapper via sa propre route unique d’ascenseurs de plus en plus périlleux dans un rythme toujours intense. Les environnements changent et les ennemis, armes, objets pourront se combiner. Le site internet du jeu est ouvert à cette adresse.