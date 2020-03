“Exit the Gungeon” met les gaz sur Steam et Nintendo Switch maintenant

– Le “shoot’em up” qui monte, qui monte… –

Surprise, surprise. Dodge Roll et son partenaire de développement Singlecore Games ainsi que Devolver Digital dégainent aujourd’hui Exit the Gungeon, une petite pépite qui s’inscrit dans l’univers florissant de la série GUNGEON. Le jeu est disponible maintenant sur PC via Steam et Nintendo Switch.

Après avoir fait ses premières armes sur Apple Arcade en 2019, Exit the Gungeon est la suite des aventures des «Gungeonniers» d’Enter the Gungeon et de leur voyage vers l’absolution personnelle. Biberonné aux jeux de mots balistiques, habillé de couleurs Pop et engoncé dans le genre du « dungeon crawler procédural », Enter the Gungeon était une fable sur la déroute de renégats dans un donjon métaphorique (et réel).

Verticalité vertigineuse

Avec cette suite au gameplay bien différent, l’action n’est pas en reste. Doté d’une arme en constante mutation, d’un appétit insatiable pour les butins et d’une aptitude à exécuter des roulades, le joueur devra se frayer un chemin jusqu’au sommet de ce dédale incroyable composé d’ascenseurs périlleux. Affrontez les derniers Zombarmes et bavardez avec des personnages connus et inconnus. Avec des salles qui ont la bougeotte, des ennemis et des boss retors, moult objets et armes bizarroïdes, tout se mêle dans une explosion joyeuse unique en son genre.

Améliorations du jeu

La dernière mise à jour d’Exit the Gungeon fait le plein d’améliorations qui représentent une refonte substantielle d’Exit the Gungeon à la fois pour les joueurs sur Apple Arcade et les nouveaux aventuriers qui rejoignent les rangs sur Nintendo Switch et Steam.

Nouvelles armes, objets, ennemis et boss

Lancez-vous dans la bataille avec des dizaines d’armes améliorées et de nouveaux objets comme les bottes à pointes, le fusil de chasse Minecart Shotgun Kin, Bullet Cardinal ou le Flying Fungun! Attention au retour des légendaires des “Jammed enemy”.

Un donjon amélioré avec de nouvelles pièces et ascenseurs

Jouez dans un Donjon radicalement repensé avec des pièces améliorées et plus spacieuses et de nombreux ascenseurs encore plus dangereux. Exit the Gungeon devrait allonger son temps de jeu pour correspondre à celui d’Enter the Gungeon.

Un Gameplay rééquilibré et amélioré

Des améliorations dans les réapparitions des niveaux et le placement des ennemis, un niveau de difficulté accru pour les vétérans du jeu ! Un système de combo révisé donne de meilleurs pistolets plus rapidement pour récompenser les combos les plus fantastiques.

Chapeaux, mini-jeux et habitants qui fourmillent dans le donjon

Soyez méga stylés avec les nouveaux chapeaux spécifiques aux personnages, faites-vous la main lors des mini-jeux et discutez avec une multitude de PNJ qui profitent de nouvelles interactions et quêtes !