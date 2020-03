Streets of Rage 4 : une version physique prévue

Le site de Limited Run Games a ajouté sur son site 4 versions physiques du jeu Streets of Rage 4. Disponibles pour la Switch et la PS4, nous avons le choix entre une édition Standard et une édition Classic.

La Standard Edition contiendra juste la cartouche, une couverture réversible (Streets of Rage 4 d’un côté, Bare Knuckle IV de l’autre), et un manuel d’instructions.

La Classic Edition contiendra la cartouche, la couverture réversible, le manuel d’instructions, mais aussi un steelbook, une housse et une boîte similaire aux boîtes Mega Drive qui ravira les nostalgiques (cette boîte pouvant contenir la boîte Switch et le steelbook).

Ces éditions seront disponibles en précommande à partir du 20 mars, jusqu’à une semaine après la date de sortie du jeu, date qui n’a toujours pas été révélée. Ces éditions ne sont disponibles qu’en anglais, les précommandes se faisant sur le site américain, mais les consoles n’étant pas zonées, jouer sur nos consoles ne posera aucun problème.

Une troisième édition est en cours de préparation, la Limited Run Edition, contenant encore plus de goodies.

For those who are looking for more goodies: we’ll have an ultra-tricked-out Limited Edition later upon the release of Streets of Rage 4. We’ll have more details about this Limited Edition at a later date.

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 16, 2020