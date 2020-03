The Last Campfire aussi sur Switch dès cet été 2020

The Last Campfire

Le studio Hello Games est surtout associé à un certain No Man’s Sky qui avait fait couler beaucoup d’encre à une époque pas si lointaine. Cela n’a pourtant pas affecté le studio qui continue ses efforts dans le jeu vidéo et avait dévoilé depuis un petit moment déjà The Last Campfire sur différentes plate-formes. Le studio profite du petit Direct d’aujourd’hui pour annoncer que la Switch sera également concernée par la sortie du jeu dès cet été. Il ne nous reste plus qu’à patienter tranquillement pour ce petit jeu de Puzzle-Aventure qui s’annonce intéressant à vivre. On vous laisse ci-dessous un trailer du jeu et quelques informations.

Découvrez votre But

The Last Campfire est un jeu d’aventure dans lequel vous vivez l’histoire d’un porteur de flamme piégé dans un endroit déroutant. Partez à la recherche de la signification des lieux ainsi que d’un moyen de retourner chez vous.

Un périple

Plongez dans les profondeurs des terres au-delà des forêts ténébreuses et venez à bout des obstacles qui vous font face

Percez les mystères d’un monde

Découvrez la magnifique nature sauvage remplie de gens égaré, de créature étrange et de ruines mystérieuses.

Allumez le dernier campement

Trouvez l’espoir et portez là avec vous tout au long de votre périple puis allumer le dernier campement

Produit par un petit studio

Un récit original par Hello Games et les têtes pensantes derrière Lostwinds