Tour d’actualité Nintendo Switch: 6 nouveaux jeux annoncés, versions physiques, trailers, chiffres de ventes, etc.

Creature in the Well

One Piece: Pirate Warriors 4

De quoi bien patienter avant le Nintendo Direct indé de ce soir!

On commence avec le très attendu One Piece: Pirate Warriors 4, qui sort à la fin du mois sur Nintendo Switch, avec deux nouveaux trailers.

En prime, première vidéo avec le rendu Nintendo Switch.

Retiré de la boutique en ligne de la Nintendo Switch il y a de cela six mois et ce pour d’obscures raisons, le jeu Ittle Dew 2+ sera bientôt de retour: le 19 mars.

Bandai Namco est revenu sur les ventes de Fishing Spirits sur Nintendo Switch au pays du soleil levant: Depuis sa sortie le 25 juillet 2019, ce jeu de pêche s’est écoulé à plus de 450.000 exemplaires et cela comprend les versions physiques et les téléchargements sur l’eShop.

Voici la jaquette européenne pour le titre Warborn sur Nintendo Switch.

Dans Warborn, vous assemblez et commandez une armée d’unités d’élite portant des tenues de guerre technologiquement avancées, également connues sous le nom d’armure variable. Observez de haut en bas les différentes cartes composées de différentes tuiles de terrain hexagonales, prenez les décisions et regardez l’action se dérouler dans des scènes de combat dynamiques en plein milieu.

Il semble que nous ayons toute une vague de sorties physiques de jeux Nintendo Switch qui vont être des boites vides avec des codes de téléchargement, plutôt que de véritables cartouches de jeu. La boutique espagnole a des précommandes pour Moto Racer 4, Gear Club Unlimited, Super Chariot, Siberia, Yesterdays Origins et Toki, et tous ces jeux montrent une couverture avec la marque “download code in box”. Certains de ces jeux ont déjà été commercialisés sur Switch, mais je suppose que c’est une seconde chance pour certains d’entre eux de trouver un nouveau public.

Smelter est annoncé sur Nintendo Switch pour cet été.

Le très bon Creature in the Well arrivera aussi en version physique le 31 mars via MWM Interactive.

SeaBed sortira aussi sur Nintendo Switch en version physique pour $29.99 le 19 mars. La version collector, limitée à 2000 exemplaires, sera à $39.99.

NecroWorm est annoncé sur Nintendo Switch pour le 26 mars à $4.99.

Une première vidéo pour MotoGP 20:

Petite pub TV pour BRIGANDINE: The Legend of Runersia qui arrivera le 25 juin au Japon.





Une nouvelle vidéo pour FUSER qui arrive cette année sur Nintendo Switch.

City Connection a annoncé que SNK ARCADE SOUND DIGITAL COLLECTION Vol.14 va sortir au Japon le 27 mai 2020, et sera vendu au prix de 3 200 yen. Cet album comprendra les bandes sonores complètes de Samurai Shodown III et Samurai Shodown IV : Amakusa’s Revenge.

Thunder Paw est annoncé sur Nintendo Switch.

Vous incarnez un petit chiot du nom de Thunder. Une belle journée d’été, Thunder jouait à la balle non loin de la maison, quand soudain, une forte explosion se fit entendre, si puissante qu’elle détruisit les fenêtres de la maison familiale et fît tomber les arbres aux alentours. « Papa, maman ! », s’écria le petit chiot, alarmé. Il courut vers la maison, mais n’y trouva personne… Seule une lettre était posée au sol ; il était écrit que ses parents avaient été kidnappées. Le brave Thunder décida alors de sauver ses parents et de trouver le coupable.

Découvrez un jeu de plate-formes pixel avec cinq types de niveaux différents aux décors variés, ainsi qu’une tonne d’armes à manier, qui vous serviront à anéantir le boss de chaque niveau.

Sin Slayers est annoncé sur Nintendo Switch via l’eShop pour le 26 mars.

Nouvelle pub TV pour Kishi Fujii Souta no Shogi Training sur Nintendo Switch:

Il semble que AER: Memories of Old, qui est sortie sur Nintendo Switch il y a quelque temps, va bientot sortir en version physique. La boutique en ligne Netgames.de a publié une précomande du titre sur son site web, avec la couverture que vous voyez ci-dessus. La date de sortie du titre est fixée pour le 31 mars 2020, et il n’y a aucune mention de l’éditeur. Nous espérons recevoir bientôt des informations officielles.

Le PEGI vient de noté Wheel of Fortune and Jeopardy! sur Nintendo Switch.

Et on termine avec la box officielle de Rock of Ages 3: Make & Break sur Nintendo Switch: