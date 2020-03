Trials of Mana: un démo demain et le plein d’informations et vidéos

Square-Enix a dévoilé la bande-annonce finale de Trials of Mana, qui sortira dans un peu plus d’un mois dans le monde entier :

Trials of Mana raconte l’histoire de six héros au fil de leur combat contre les forces du mal qui menacent un monde dans lequel le Mana a été affaibli. Les joueurs découvriront différentes expériences de jeu en composant une équipe de trois personnages parmi les six proposés. Ils se lanceront alors dans l’aventure de leur vie pour protéger l’essence même du Mana. Trials of Mana est un remake intégral, en haute définition, du troisième opus de la franchise Mana, sorti en 1995 au Japon sous le titre de Seiken Densetsu 3. Ce remake propose de faire découvrir cette histoire culte et ses personnages à une nouvelle génération de fans à travers des combats en temps réel, de superbes images en 3D et un gameplay amélioré.

Et bonne nouvelle pour ceux qui voudraient essayer le jeu avant sa sortie : une version de démonstration sort le 18 mars, demain. Elle n’a été annoncée que pour le Japon jusqu’à présent, mais il est plus que probable qu’elle sera diffusée simultanément dans le monde entier. Elle vous permettra de découvrir le début du jeu, et comprend un combat de boss. Vous pourrez transférer votre progression vers la version complète du jeu.

Et pour célébrer la sortie de la démo, Collection of Mana sera en promotion sur l’eShop de Nintendo au Japon, du 18 au 31 mars. Pendant cette période, le jeu ne coûtera que 2 640 yens (-50%), mais vous pourrez baisser ce prix encore plus si vous préachetez Trial of Mana (les pré-achats numériques seront mis en ligne le 18 mars) : 1 584 yens (au lieu de 5 280 yens) jusqu’au 23 avril. Il est plus que probable qu’il y aura une offre similaire en Europe et en Amérique du Nord, mais rien n’est confirmé au moment où nous écrivons ces lignes.

De plus, Square-Enix a révélé que Trials of Mana comportera un chapitre supplémentaire, après la fin. Vous pourrez débloquer la 4eme classe pour chaque personnage (avec les variantes Light et Dark). Et ce n’est pas tout : les joueurs qui veulent continuer à jouer peuvent choisir le New Game+ une fois qu’ils ont terminé le jeu, ce qui leur permet de jouer tout en conservant certains éléments de leur sauvegarde précédente (tels que les objets, les niveaux, les capacités, etc.).

Voici les dernières images du jeu, y compris les illustrations des nouvelles classes :