Une date de sortie pour Story of Seasons: Reunion in Mineral Town sur Nintendo Switch

Souvenez vous du Nintendo Switch Presentation 2017, en janvier, la première vrais annonce de la console, on nous avait annoncé la sortie d’un Story of Seasons. Et non, ce n’est pas Doraemon Story of Seasons disponible depuis le 13 juin au Japon (et depuis peu chez nous), mais c’est Story of Seasons: Reunion in Mineral Town est en fait un remake de Harvest Moon : Friends of Mineral Town disponible il y a 16 ans sur Game Boy Advance.

Le jeu est disponible depuis le 17 octobre 2019 sur le territoire japonais et a rencontré un succès important, il est aussi annoncé en occident et on apprend aujourd’hui la date de sortie: le 10 juillet sur l’eShop comme en version physique.

Le retour tant attendu à l’une des entrées les plus appréciées de la franchise originale de simulation de vie agricole, connue au Japon sous le nom de Bokujo Monogatari, est également le premier titre principal de la série à être publié sur la plate-forme Nintendo Switch.

Sorti pour la première fois sur Nintendo Game Boy Advance en 2003, STORY OF SEASONS : Friends of Mineral Town est un remake complet qui permettra aux fans de la série de revisiter le monde charmant de Mineral Town, tout en le présentant à une nouvelle génération d’agriculteurs. Dans ce cadre paisible, les joueurs cultiveront, s’occuperont des animaux et établiront des relations avec les villageois.