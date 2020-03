Cinq nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et autres informations

Un petit tour d’actualité à mi-journée.

Filament est un jeu d’énigmes décontracté à l’histoire et à la narration riches, dans lequel vous devrez résoudre des ensembles de casse-tête basés sur des câbles tout en explorant un vaisseau spatial apparemment abandonné. Le jeu sortira sur Nintendo Switch cette année (probablement le 23 avril) pour $16.99 / €16.99 / £14.99.

Montez à bord de l’Alabaster, l’un des vaisseaux amiraux de recherche de Filament Corporation dérivant en orbite autour d’une planète mystérieuse, et faites la connaissance de Juniper, l’unique membre d’équipage encore en vie.

Explorez

Explorez librement le vaisseau en résolvant plus de 300 énigmes aussi stimulantes que variées. Progressez à votre guise, dans l’ordre que vous voulez (ou presque).

Résolvez

Tout en parcourant le vaisseau et ses nombreuses énigmes, vous serez en contact permanent avec Juniper. Ses confidences vous permettront progressivement d’en savoir plus sur elle, son équipage et ce qu’il lui est arrivé.

Enquêtez

Fouillez les enregistrements, les messages et les registres de l’équipage, ainsi que les objets personnels et les bibelots que vous trouverez sur le vaisseau dans votre quête pour découvrir ce qu’il est arrivé à bord de l’Alabaster. Découvrez qui était l’équipage tout en essayant de comprendre les raisons de son départ.

Studio Klondie a mis en ligne une nouvelle bande-annonce de “The Story so Far” pour Nekojishi : Lin & Partners. Elle retrace l’histoire du premier jeu Nekojishi et conduit à l’histoire de la prochaine aventure-RPG pour Nintendo Switch.

Quell Memento arrive sur Nintendo Switch le 20 mars à un prix de 6.69€ via l’eShop.

Oublier le monde. Tombez amoureux avec ce jeu de puzzle enchantant. Mis en place dans une vieille maison abandonnée, le joueur restaure l’ordre des mémoires des derniers occupants, et embarquez-vous alors dans une aventure de découverte personnelle et de réflexion.

Utilisez la logique et pensez bien pour résoudre les 150 puzzles ingénieux. Convient pour toute la famille, c’est une expérience qui restera longtemps après que vous arrêtiez d’y jouer.

L’éditeur Hamster publiera cette semaine (19 mars 2020) le shoot ’em up Arcade Archives Formation Z sur la boutique en ligne Nintendo Switch, au prix de 838¥ / 7,99$. Le jeu est sorti à l’origine par Jaleco en 1984 et a ensuite été porté sur MSX et Famicom.

GungHo Online Entertainment dévoile la date de sortie japonaise dédiée à Grandia HD Collection sur Nintendo Switch: le 25 mars à un prix de 4.000 Yens (environ 34€) et proposé uniquement en version numérique. Cette compilation incluant Grandia et Grandia II est disponible depuis le 16 août 2019 en Europe.

Le jeu classique Uno se dote d’un nouveau DLC sur Nintendo Switch. Ubisoft a annoncé la disponibilité d’Uno Flip !, qui propose “un jeu de cartes à double face qui donne un avantage concurrentiel au jeu classique”. L’édition Uno Ultimate est également sortie aujourd’hui. Elle contient Uno et Uno Flip ! dans un seul téléchargement. Il est également disponible avec Uno Just Dance, Rayman, les Lapins Crétins et des thèmes d’hiver pour 14,99 $.

Lancez-vous dans une nouvelle expérience UNO™ avec le DLC UNO FLIP!™ !

Redécouvrez le jeu d’association que vous connaissez avec des cartes à deux faces qui apportent du mordant au gameplay classique.

Utilisez la carte spéciale Flip pour retourner les cartes et dévoiler un jeu entier de nouveaux nombres, couleurs et cartes d’action !

Jouez gentiment avec les cartes d’action du « côté lumière » ou pimentez les choses avec celles du « côté obscur » :

– Piocher cinq cartes : Le joueur suivant doit piocher cinq cartes et perd son tour.

– Tout le monde passe son tour : Tous les joueurs perdent leur tour.

– Piocher Carte de Couleur : Le joueur suivant doit piocher jusqu’à obtenir une carte de la couleur que vous avez choisie (peu importe combien de cartes il devra piocher avant d’y arriver) et perd son tour.

Hissez le niveau des parties de UNO™ avec UNO FLIP!™

Et on termine avec Indivisible qui arrivera dans le courant de l’année sur la Nintendo Switch.

Indivisible est un jeu de plateforme RPG d’action dessiné à la main de Lab Zero, créateurs des célèbres Skullgirls! Indivisible, dans un monde fantastique, raconte l’histoire d’Ajna, une fille sans peur et rebelle qui se lance dans une quête pour sauver tout ce qu’elle sait de la destruction.

Indivisible est un jeu d’action RPG / de plateformes dont les graphismes et les animations remarquables viennent s’ajouter à une mécanique de combat unique en temps réel.

Plongez dans un monde fantastique peuplé de dizaines de personnages jouables, laissez-vous porter par une narration d’une incroyable richesse et découvrez un gameplay facile d’accès mais complexe à maîtriser, le tout dans une qualité exceptionnelle dont seul Lab Zero Games a le secret !

Découvrez l’histoire d’Anja, une fille téméraire et un brin rebelle. Élevée par son père dans une banlieue rurale, elle voit sa vie sombrer dans le chaos lorsqu’elle est attaquée chez elle et qu’un pouvoir mystérieux s’éveille en elle.

Le monde fantastique immense, les personnages et l’esthétique du jeu sont inspirés de diverses cultures et mythologies. Ajna va rencontrer plusieurs « Incarnations » dans sa quête : des êtres qu’elle peur absorber et faire apparaître pour combattre à ses côtés.

Vous pouvez recruter de nombreuses Incarnations, avec chacune une histoire et une personnalité propre. En unissant des créatures venues de terres lointaines, Ajna en apprendra plus sur elle-même et sur le monde qu’elle habite, et surtout sur la manière de le sauver.