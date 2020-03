Le jeu culte de N64 Shadow Man arrive sur Nintendo Switch en version remastérisée !

Shadow Man, le jeu d’action-aventure préféré des fans, développé à l’origine par Acclaim et sorti sur N64 (et plus tard sur PC, PlayStation et Dreamcast), sera remastérisé et réédité l’année prochaine sur PC (via Steam et GOG), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

La version remastérisée offrira une résolution de 4K, une amélioration de la cartographie des ombres, de l’éclairage par pixel et de l’anticrénelage, ainsi que la restauration du contenu qui a été coupé du jeu original, entre autres améliorations.

“Pour commencer, notre objectif avec le remaster est de donner à la génération actuelle de joueurs toutes les caractéristiques qu’ils attendent d’un titre moderne tout en préservant les qualités qui ont fait de Valiant un personnage emblématique et du jeu Shadow Man original un classique mémorable”, a déclaré Stephen Kick, PDG de Nightdive Studios, la société qui s’occupe du remaster.

Dans Shadow Man vous incarnez le héros surnaturel Michael LeRoi, à l’époque de Jack l’Éventreur, où vous combattrez les démons qui entrent dans notre monde. Le remaster est propulsé par le moteur KEX de Nightdive – le même que celui utilisé dans les remasters récents de System Shock, Turok et Forsaken.

De plus, une nouvelle série de bandes dessinées est également attendue, avec Shadowman #1 qui sortira le 20 mai.