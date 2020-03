Rumeur: des indices sur les futures annonces du prochain Nintendo Direct ?

Emily Rogers a publié un message codé sur son compte Twitter officiel, révélant ce qui pourrait sortir plus tard cette année.

Son message comprend quelques points importants – tout d’abord, « bonne année pour être un plombier », ce qui signifie que nous pourrions nous attendre à quelques nouveaux jeux Mario, et une « année Folle pour rejouer les anciens jeux », afin que nous puissions nous attendre à plus de remasters HD et refait.

Mes attentes générales pour les jeux Switch cette année:

My overall expectations for Switch software this year:

– Good year to be a plumber.

– Solid year to be an RPG fan. (Xenoblade, BravelyDefault2).

– INSANE year to re-play old games (HD remasters, deluxe ports, remakes).

– Decent year for more casual games. (AC = casual)

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) March 17, 2020