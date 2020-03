Sky : Children of The Light annonce l’ouverture des préinscriptions Android et sa sortie sur console !

Sky: Children of the Light

Le titre detThatgamecompany a atteint les 10 millions de téléchargement. La touchante aventure sociale va réunir les fans du monde entier grâce au Cross-Play.

Santa Monica, CA – 18 mars 2020 – thatgamecompany le studio primé derrière les célèbres Journey (jeu de l’année 2013) et Flower, est heureux d’annoncer que Sky: Children of the Light a été téléchargé plus de 10 millions de fois dans le monde entier. Ce record fait suite à plusieurs récompenses et nominations du jeu, comme le “Jeu iPhone de l’année” par Apple ou le “Jeu de l’année – Choix du public” par les Mobile Game Awards.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce de Sky: Children of the Light :

Au cours des trois derniers mois, thatgamecompany a notamment travaillé sur la sortie mondiale du jeu sur Google Play, très attendue par les fans, prévue maintenant pour ce mois d’avril. Les fans européens jouant sur Android peuvent donc désormais se préinscrire à Sky : Children of the Light ! D’autres détails sur le jeu ont également été dévoilés puisque le jeu sortira sur Nintendo Switch plus tard cette année. Le studio espère pouvoir rendre accessible le cross-play, en assurant la connectivité de la version mobile avec les futures versions consoles.

Depuis sa sortie, Sky a été encensé par la critique notamment pour l’émotion et la compassion qu’il développe à travers son gameplay, ainsi que pour la communauté qu’il a réussi à réunir autour d’idées positives. L’univers en ligne de Sky s’est lentement épanoui grâce à son royaume en constante évolution, aux événements organisés en jeu et aux quatre saisons d’aventures publiées jusqu’à présent. Une nouvelle saison est déjà en préparation, avec de nouvelles histoires, des surprises et des possibilités de collaboration avec d’autres joueurs.

Jenova Chen, co-fondateur et directeur créatif de thatgamecompagny, a déclaré : “Je suis incroyablement reconnaissant envers notre équipe qui a travaillé si dur pour repousser les limites du possible en créant des moments réconfortants, intemporels et faciles à partager dans Sky. La plus grande récompense a été d’entendre comment tant de personnes différentes, que ce soit des joueurs aguerris ou des néophytes prennent plaisir à voler avec leurs proches. Je suis enthousiaste pour le futur de thatgamecompany, alors que nous évoluons et que nous continuons à nous appuyer sur notre culture et notre passion pour ouvrir de nouvelles possibilités permettant aux gens de se connecter”.

Sky: Children of the Light est disponible sur l’App Store, et la préinscription sur Google Play est désormais ouverte. Retrouvez tous les détails de la sortie Switch sur le site officiel de Nintendo.