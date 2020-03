Test du casque Gaming Trust GXT Zamak

Voici un tout nouveau venu dans le monde du gaming : le casque audio Trust GXT Zamak. Ce casque est conçu pour être totalement multi-plateformes (Switch, PS4, XBOX One, PC et mobile). Bien sûr, le point qui nous intéresse tout particulièrement ici est la Switch, mais nous aborderons un peu aussi les autres plateformes.

La première impression que nous offre ce type de produit lors de son ouverture est toujours importante et nous donne déjà un premier avis sur celui-ci. Du côté du GXT Zamak, le néerlandais Trust a fait le choix d’une boîte et d’un packaging sobre, mais qui n’en reste pas moins élégant. Tout ceci nous donne tout de suite une bonne impression de qualité. De plus, on note tout de suite la sobriété du design du fait que le casque ne semble pas faire la course au look extravagant. Ces dernières années, beaucoup de marques de casques de gaming ont fait le choix de partir sur des looks de plus en plus fous, notamment en ajoutant beaucoup de lumières RGB dans leurs casques, ce qui au passage augmente leur prix. Trust a ici fait le choix d’un look tout en finesse, noir mat avec uniquement le logo GXT sur les écouteurs.

Parlons maintenant du contenu de la boîte. Vous y trouverez le casque – le contraire aurait été étonnant – mais aussi tous les “accessoires” : le micro et sa mousse ainsi que plusieurs câbles. Parmi ces câbles, on trouve tout ce qu’il faut pour brancher le casque où on le souhaite :

un câble jack classique 3,5 mm mâle/mâle de 1 m, qui permet de raccorder le casque à la manette de Switch/PS4 par exemple.

un adaptateur jack vers micro/audio pour PC de 1 m, il dispose de deux embouts mâles pour l’audio et le micro et d’un embout femelle pour y brancher le câble jack classique. Ce qui permet d’obtenir en tout une longueur de 2 m pour l’usage PC

et un kit main libre pour mobile de 1m30, câble qui dispose d’un régleur de volume et d’un micro.

Tous les câbles sont en nylon tressés et donc plus résistants (si vous avez des chats, vous savez de quoi je parle). Le reste du casque parait lui aussi plutôt résistant avec un arceau en métal souple.

Le premier point frappant, c’est que tout est séparé : les câbles et le micro ne sont pas directement branchés au casque. Ceci évite deux problèmes majeurs : dans un premier temps, cela réduit les potentiels problèmes de câbles qui s’abîment lorsque l’on souhaite ranger le casque ; et deuxièmement, tout ce qui est problème de câble peut se résoudre via l’achat d’un nouveau câble (et pas un nouveau casque).

Une fois le casque sur les oreilles, il est étonnamment confortable. Les coussins des oreillettes sont assez grands et ont bien épousé la forme de mes oreilles, nous n’avons certes pas tous les mêmes oreilles, mais ils semblent assez grands pour ne gêner personne. En parlant d’écouteurs, le réglage se fait très bien et les crans ne se font pas sentir, permettant un réglage très précis adapté à chacun.

In Gaming we Trust…

Côté gaming, le casque est vraiment une perle. Son point le plus fort, c’est le filtre anti-bruit de fond du micro (et le micro en général), qui offre une qualité assez folle sur la voix tout en isolant les bruits de fond (testé principalement sur Discord). De plus, le son des jeux est très bon, très immersif et permet de distinguer parfaitement la localisation des sons (bruits de pas, tirs…), ce qui est très appréciable pour certains jeux plutôt compétitifs, comme Overwatch ou Paladins. La qualité du casque côté gaming est très bonne. Il est vraiment parfait pour du gaming Switch et, combiné à la superbe manette Afterglow qui possède une prise jack, vous serez complètement opérationnels pour de longues séances de gaming dans le canapé.

… mais GXT déçu du côté musique…

À côté de la partie gaming, j’ai aussi pu le tester en tant que casque pour la vie de tous les jours. J’ai été un peu plus déçu de ce côté, je m’explique. Sur de l’écoute de musique, les basses manquent un peu, ce qui rend un peu la musique “plate”. De plus, sur certaines chansons où la musique est au même niveau que la voix de chant, il arrive souvent que la musique prenne le dessus et que l’on entende moins le chant. Le son tend aussi à saturer un peu avec un volume au max, mais cela reste très léger et presque imperceptible.

… par contre Zamak très bien pour les films

Films, séries, animés, ce casque rend vraiment tous ces contenus super immersifs. Lorsque l’on regarde une série, les différents sons d’ambiance ressortent magnifiquement bien et la spatialisation des sons donne une impression d’immersion vraiment impressionnante. C’est assez facile, sur PC notamment, de switcher entre session de gaming et visionnage de séries/films.