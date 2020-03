Dauntless: note de patch de la mise à jour 1.2.0

La mise à jour 1.2.0 introduit la nouvelle Ascension incandescente, le passe de chasse des Serres ardentes et permet aux joueurs qui complètent leur passe de chasse d’accéder au Coffre-fort.

NOUVEAU DANS DAUNTLESS

Nouvelle Ascension. La Terre brûlée est arrivée. Notre nouvelle Ascension apporte de nouveaux aspects, de nouvelles variations de Behemoths et un tout nouveau roi de la colline. Grimpez jusqu’au volcan pour affronter le Torgadoro, le plus gros Behemoth jusqu’à présent !

L’Ascension s’échauffe avec la Terre …

Passe de chasse. Le nouveau passe de chasse, Serres ardentes, est arrivé à Ramsgate. Les membres du Faucon ardent connaissent une ou deux techniques pour survivre au feu !

Serres ardentes

Le Coffre-fort. Les joueurs qui terminent leur passe de chasse pourront gagner des écus de coffre, échangeable au Coffre-fort contre des récompenses des passes précédents.

Liste des combos. La liste des combos a été mise à jour et retravaillée pour afficher davantage d’informations à propos des combos, spécificités d’armes et variantes. Accédez à cette liste depuis le menu principal sur console, ou en appuyant sur ‘L’ sur PC.

Noyaux de connexion quotidienne. Obtenir votre noyau de connexion quotidienne depuis la boutique vous donnera de nouvelles récompenses. Les noyaux accordent une petite quantité de béliers, des orbes élémentaires, des gemmes, des coffres de patrouille, des jetons de primes ou des toniques. Il y a même une petite chance de recevoir des écus de coffre ou une emote !

Astuces. Les écrans de chargement affichent désormais des conseils utiles à lire pendant votre attente.

ÉQUILIBRAGE

ARMES

Cestes aethériques :

Les dégâts totaux du spécial Crash du Titan ont été réduits de 1200 à 1000.

Aetherolance :

Le taux d’accumulation de l’effet élémentaire de l’arme (par exemple, le feu) est augmenté de 25%.

Épée :

Les dégâts du troisième coup de Quadruple croix sont augmentés de 130 à 140.

Les dégâts du quatrième coup de Quadruple croix sont augmentés de 160 à 170.

Les dégâts du coup final d’Éléments répétés sont augmentés de 105 à 110.

Les dégâts du second coup d’Éléments ascendants sont augmentés de 230 à 240.

Les dégâts du troisième coup d’Éléments ascendants sont augmentés de 265 à 280.

Les dégâts du quatrième coup de Triple éléments sont augmentés de 315 à 325.

Les dégâts du cinquième coup de Triple éléments sont augmentés de 415 à 425.

Les dégâts du sixième coup de Triple éléments sont augmentés de 515 à 525 (pour le mod Pommeau d’élan seulement).

Répéteurs :

Les dégâts des tirs de base sont augmentés de 70 à 80.

Les dégâts des tirs aetherochargés sont augmentés de 115 à 125.

Marteau :

Les taux d’accumulation de l’effet élémentaire des attaques de mêlée et des Répliques aethériques (par exemple, le feu) ont été doublés.

Capacité légendaire des armes Malkarion :

Augmentation de la zone d’effet pour toucher plus facilement le nombre maximum de parties.

Effet unique des armes Charrogg :

Après avoir dépensé une certaine quantité d’endurance (varie selon l’arme), la prochaine attaque émet un cône de flammes qui inflige 100/150/200 dégâts incandescents à chaque cible unique aux rangs 1/6/10.

Effet unique des armes Stormclaw : Épée, hache, chaînes-lames et aetherolance :

Après avoir esquivé à travers une attaque, les prochaines attaques confèrent 100% de jauge de spécial supplémentaire pendant une certaines durée.

Durée du bonus aux rangs 1/6/10 : Épée : 2/3/4 secondes. Hache : 3/4/5 secondes. Chaînes-lames: 1/2/3 secondes. Aetherolance : 2/3/4 secondes.



Effet unique des armes Koshai :

L’effet unique s’active après 4 secondes passées sans infliger de dégâts (contre 6 secondes avant).

Le bonus de dégâts est augmenté de 25% à 50%.

Effet unique des armes Riftstalker :

Chaque orbe d’ombre octroie 2,25% de dégâts supplémentaires au rang max (contre 2,5% avant).

Effet unique des armes Hellion :

Les dégâts sont réduits de 100/175/250 à 75/150/225 aux rangs 1/6/10.

Chaînes-lames : 11 coups requis pour activer l’effet (contre 10 avant).

Marteau et hache : 5 coups requis pour activer l’effet (contre 6 avant).

Effet unique des armes Boreus :

Les dégâts sont augmentés de 30/40/50 à 30/45/60 aux rangs 1/6/10.

Les chaînes-lames génèrent désormais 3 farfroidets (contre 2 avant) par spécial utilisé.

L’épée génère désormais des farfroidets chaque 0,35 secondes (contre 0,50 avant) pendant les spéciaux.

L’aetherolance génère maintenant 1 farfroidet par seconde pendant 6 secondes, s’activant à la fois lors du stockage de munitions et lors de l’utilisation de munitions.

Effet unique des armes Embermane :

Toutes les armes Embermane requiert un coup de moins pour activer leur effet unique.

Effet unique des armes Nayzaga :

L’épée et les chaînes-lames Nayzaga activent maintenant leur effet sur les parties brisées (il s’activait avant sur les parties blessées).

Effet unique des armes Shrike :

Les dégâts bonus peuvent se cumuler jusqu’à 3 fois et les charges sont toutes dépensées au prochain coup.

Les dégâts aux membres bonus sont maintenant également accompagnés de dégâts de base bonus.

Effet unique des armes Skraev :

De nouveaux effets visuels indiquent maintenant la disponibilité de l’effet.

PRIMES

Les primes ont été ajustées dans tous les domaines. Certaines primes étaient extrêmement populaires en raison de leur facilité à être terminées en une seule Ascension, et d’autres étaient massivement rejetées en raison du nombre de chasses nécessaires pour les finir. Nous avons rééquilibré les objectifs dans le but de faire des choix de primes plus variés et plus significatifs, plutôt que d’être amené à un choix évident de ce qui était le plus réalisable.

De plus, les primes bronze seront plus faciles à compléter que les primes argent, et celles argent seront plus faciles que celles or. Obtenir une prime or devrait être satisfaisant, mais aussi être plus difficile à compléter. Nous garderons un œil attentif sur les choix des joueurs grâce à ce patch, et feront plus d’ajustements si nécessaire.

Lancement du prestige de passe de cha…

BEHEMOTHS

La hauteur des clôtures électriques du Stormclaw a été réduite. Il est maintenant possible de sauter par-dessus avec des mouvements qui peuvent vous projeter assez haut.

Les Kharabaks n’apparaissent plus sur les cartes enneigées, car les distinguer durant leur phase d’invisibilité est plus difficile que prévu.

La boîte de collision de la queue du Shrowd a été améliorée.

QUALITÉ DE VIE

Augmentation de l’affichage de la puissance et de la résistance maximale de l’équipement de 550 à 560. Certains équipements ont des valeurs décimales qui étaient auparavant tronquées au niveau de l’affichage. Ce changement n’affecte pas la puissance ou la résistance, et supprime simplement l’arrondi pour afficher les véritables puissances et résistances des équipements.

La description du modificateur de chasse « Bouclier de glace » indique désormais de façon plus claire que le bonus de dégâts s’applique à la fois au Boreus et à son bouclier.

PERFORMANCE

Amélioration des performances graphiques. Plus de FPS pour tout le monde.

Amélioration des performances des serveurs.

Réduction de l’utilisation du processeur sur les îles, dans la ville, dans l’aéronef et sur l’écran de carte.

Réduction de l’utilisation du processeur lors des chasses longues et des Ascensions.

Réduction de l’utilisation du processeur pour les effets à particules et la lave.

Réduction de l’utilisation du processeur pour les épines du Quillshot, les portails du Riftstalker, les clones du Shrowd, les attaques du Valomyr et les attaques du Rezakiri.

Réduction de l’utilisation du processeur pour les Shrowds, Riftstalkers, Pangars et Hellions.

Optimisation des effets visuels de la myopie du Shrowd et du palais du meurtre du Riftstalker.

Amélioration des performances de l’Explosion implacable.

Amélioration des performances des vérifications d’inventaire et d’arsenal.

Réduction des latences lors de la fabrication des objets sur Nintendo Switch.

Correction de quelques cas où le taux d’image par secondes tombait soudainement sur Nintendo Switch.

Optimisation des chargements dans l’aéronef sur Nintendo Switch.

INTERFACE

Le tir et le sprint peuvent maintenant être liés sur le même bouton.

Appuyer sur la touche Échap sur PC ne change plus le canal de discussion en public.

Sur PC, les raccourcis peuvent maintenant être utilisés lorsque le menu est ouvert (par exemple, M pour la carte).

Les émojis ne s’affichent plus dans le journal de chat.

Le panneau d’informations dans l’aéronef a été redimensionné pour mieux afficher les informations.

Ajout d’une option pour rendre muet le son de Dauntless en arrière-plan.

Les emotes peuvent être rejouées en les prévisualisant.

Les écrans de dialogue avec plusieurs pages disposent maintenant d’un bouton de retour en arrière.

Amélioration de l’éclairage dans les menus où le joueur est visible, facilitant le visualisation de ce que vous portez et de son apparence en dehors des menus.

Mise à jour de la description de la cellule Frappe critique pour mieux représenter ses effets.

Les joueurs peuvent maintenant maintenir la touche ‘E’ pour fabriquer/améliorer continuellement l’équipement.

Amélioration de l’apparence des titres longs dans le traqueur d’objectifs de l’interface.

Une fenêtre de confirmation apparaît désormais lors du réglage aléatoire du visage dans le créateur de personnage, pour éviter la suppression accidentelle de vos changements.

Les icônes d’apparences correspondent désormais mieux aux couleurs des objets dans l’arsenal.

L’aperçu de lots de trois teintures montre désormais les trois teintures.

Retrait de l’option de suppression de teinture de votre casque si vous n’en portez pas.

CORRECTIONS DE BUGS

STABILITÉ

Correction des crashs qui pouvaient se produire lors de :

l’achat d’objets dans la boutique

la fermeture d’un écran d’artisanat ou d’un menu

l’activation/la désactivation du bonus de patrouille dans l’aéronef sur consoles

BEHEMOTHS

La queue des Shrowds ne devraient plus devenir parfois impossibles à toucher après que ceux-ci deviennent enragés.

Les Hellions ne peuvent plus finir coincés dans leur propre volcan en sortant de leur trou.

Les Valomyrs ne restent plus à rien faire comme ils pouvaient le faire de temps en temps.

Les Gnashers immatures n’oublient plus de façon spontanée qu’ils étaient en train de vous combattre.

Les indicateurs d’étourdissement ne flottent plus dans les airs lorsqu’une attaque d’un Behemoth fait disparaître ce dernier (comme le tunnel du Koshai ou le portail du Riftstalker).

Les projectiles du Shrike et du Skraev ne gravissent plus les murs.

Les clones provenant du portail du Riftstalker apparaissent dorénavant à une vitesse normale. Plus de passage en coup de vent.

Les parties du Riftstalker ne peuvent plus devenir impossible à viser après son attaque de portail.

ARMES

Les attaques du récolteur d’aether (aetherolance) peuvent désormais interrompre sur chaque coup.

Correction d’un bug dans lequel les chaînes-lames « Destin du Boreus » ne généraient pas de farfroidet en utilisant le spécial gratuit du mod « Lames à inertie ».

Les interactions avec les joueurs (comme la réanimation) ne peuvent plus être annulées par un coup si un joueur utilise des mods ou un équipement qui l’empêche d’être renversé.

Utiliser « Cyclone ardent » n’étire plus l’armure.

Les Soleils jumeaux (répéteurs exotiques) ne rechargent plus vos bombes lorsque vous êtes interrompu par une attaque.

Les dégâts sur la durée de Briseur de Karma et Crash du Titan suivent désormais l’effet de « Peau dure » (Charrogg héroïque, pierres du Skarn, modificateurs des Épreuves) et n’infligent plus davantage de dégâts qu’ils ne le devraient.

Amélioration du modèle des Soleils jumeaux pour éviter des problèmes de collision.

Correction d’un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas esquiver au cours d’une charge à l’aetherolance.

ARMURE

La Grâce prismatique (casque exotique Rezakiri) fonctionne maintenant correctement même en étant blessé.

Amélioration de l’ajustement de l’armure de Gnasher.

Équiper « Poignets du quillperceur » et « Fermeté boréale » ne rend plus les bras gauches masculins minuscules.

Amélioration graphique concernant « Âme du Malkarion » (torse) et « Étreinte du Malkarion » (bras) pour limiter les effets d’entrecoupements lorsque ces équipements sont utilisés avec d’autres armures pour torse et bras.

Les tatouages de Tunique de maître (apparence de torse) ont été restaurés à leur gloire d’antan.

JOUABILITÉ

Les attaques touchant plus que quatre parties de Behemoth ne sont plus limitées à quatre nombres de dégâts affichés.

Correction d’un bug à cause duquel les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans le terrain après avoir été touchés par certaines attaques du Malkarion.

Le rétablissement suite à une chute a été retravaillé : les joueurs sont désormais beaucoup moins susceptibles d’être bloqués après être tombés d’une île.

Correction d’un bug faisant que les Slayers pouvaient parfois être projetés dans les airs après avoir lancé certaines attaques contre l’attaque la forteresse tourbillonnante du Skarn. Une fois de plus l’équipe s’envole vers d’autres cieux !

Correction d’un bug qui pouvait faire voler les Slayers au-delà du point de largage initial dans certaines circonstances rares.

INTERFACE

L’affichage de l’évaluation de la difficulté et du résumé de l’arsenal dans l’aéronef est désormais correct.

Correction d’un bug sur le menu d’arsenal, l’écran de carte et le résumé d’arsenal actuel qui pouvaient être momentanément incorrects pour certains joueurs avec de faibles connexions.

L’écran de recherche de groupe ainsi que celui de l’aéronef n’affichent plus de textes ni d’icônes fictifs.

Correction d’un bug sur l’écran d’arsenal pouvant occasionnellement faire que le Slayer ne porte pas d’armure.

Correction d’un bug sur PC faisant que la configuration de la touche d’esquive sur manette pouvait empêcher le bouton B d’être réaffecté à toute autre action, et que l’esquive ne pouvait être affectée à aucun autre bouton.

QUÊTES & PRIMES

Correction d’un bug des objectifs de mutilations sur les cartes de maîtrise des Behemoths en Ascension qui n’étaient pas incrémentés avant la manche du boss.

Correction d’un bug sur l’amélioration des répéteurs Soleils jumeaux qui ne comptait pas sur les quêtes nécessitant une fabrication.

Correction d’un bug qui rendait les primes sombres après le tirage d’une prime.

DIVERS