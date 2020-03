[MAJ 3] Partenaire: Avoir Animal Crossing New Horizons demain (certain) à 42€

Presque 7 ans déjà que les joueurs observent une nouvelle feuille voler en 3D sur des millions de villages peuplés d’animaux. Il est temps d’abandonner la 3D pour ouvrir les yeux sur la HD et sur de nouveaux horizons. Alors que le débarquement sur l’île déserte mentionné par la formule Évasion de la société Nook Inc. est prévu pour des millions de joueurs pour le 20 Mars 2020, l’Europe fait face à une crise sanitaire importante. Je ne vous fait pas de dessin, vous savez de quoi on parle ici.

A très vite sur Nintendo-Town.fr, et prenez soin de vous et de votre entourage proche.