Square-Enix propose de grosses promotions sur l’eShop (Final Fantasy, Dragon Quest, etc.)

Les fans de Final Fantasy, Dragon Quest et d’autres jeux de Square Enix peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Comme avec les Resident Evil chez Capcom (voir ici), les jeux de ces franchises et d’autres ont bénéficié de réductions notables. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us.

Les promotions ci-dessous sont valables jusqu’au 30 mars midi.

Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! – $/€19.99 (prix normal : $/€39.99)

Collection of Mana – $/€19.99 (prix normal : $/€39.99)

Dragon Quest – $/€3.99 (prix normal : $/€4.99)

Dragon Quest II – $/€5.19 (prix normal : $/€6.49) uniquement en Europe

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – $/€9.99 (prix normal : $/€12.49)

Fear Effect Sedna – $/€1.99 (prix normal : $/€19.99)

Final Fantasy IX – $/€10.49 (prix normal : $/€20.99)

Final Fantasy VII – $/€7.99 (prix normal : $/€15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $/€11.99 (prix normal : $/€19.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $/€24.99 (prix normal : $/€49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $/€14.99 (prix normal : $/€29.99)

Forgotton Anne – $/€7.99 (prix normal : $/€19.99) Uniquement aux États-Unis

I Am Setsuna – $/€23.99 (prix normal : $/€39.99)

Lost Sphear – $/€29.99 (prix normal : $/€49.99)

Octahedron: Transfixed Edition – $/€6.49 (prix normal : $/€12.99) Uniquement aux États-Unis

Oh My Godheads: Party Edition – $/€2.99 (prix normal : $/€14.99) Uniquement aux États-Unis

Oninaki – $/€29.99 (prix normal : $/€49.99)

Romancing SaGa 2 – $/€14.99 (prix normal : $/€24.99)

Romancing SaGa 3 – $/€21.74 (prix normal : $/€28.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $/€22.49 (prix normal : $/€29.99)

Star Ocean First Departure R – $/€16.79 (prix normal : $/€20.99)

World of Final Fantasy Maxima – $/€19.99 (prix normal : $/€39.99)