Encore une fois, ça bouge autour de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Alors que la page Europe est apparu sur le site de Nintendo pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, lançant l’espoir de nouvelles d’ici peu, surtout via un Nintendo Direct, le site Américain s’est lui aussi mis à jour aujourd’hui.

So Nintendo just randomly decided to update the look of Xenoblade Chronicles Definitive Edition’s entire webpage from what it was before…

I wonder why 👀 pic.twitter.com/mbGhR31liD

— Aero (@ActualAero) March 18, 2020