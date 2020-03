Premières images françaises pour Story Of Seasons : Friends Of Mineral Town

Le jeu sera disponible en version physique sur Nintendo Switch le 10 juillet 2020.

Redécouvrez l’un des épisodes les plus appréciés de STORY OF SEASONS, sorti initialement sur Game Boy Advance !

STORY OF SEASONS: FRIENDS OF MINERAL TOWN sur Nintendo Switch conserve le gameplay optimisé, les personnages hauts en couleur et le charme rustique qui ont fait le succès de la version originale, sortie en 2003 sur Game Boy Advance. Habitués et néophytes trouveront sans mal leurs repères dans la douce Minérale-Ville, sublimée par des graphismes HD et des environnements remis au goût du jour.

Menez une vie simple à Minérale-Ville.

Exploitez le pouvoir de la nature et redonnez vie à la ferme familiale en vous occupant des cultures et du bétail. Avec plus de 20 types de cultures et des animaux allant des alpagas aux lapins angora, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, offrant toujours plus de compétences à développer.

Tissez des liens avec les habitants et gagnez leur sympathie !

Les habitants de Minérale-Ville sauront vous mettre à l’aise dans votre nouvel habitat. Apprenez à les connaître et écoutez leurs histoires. Qui sait, peut-être y trouverez-vous le grand amour !

Une pléthore d’activités pour vous occuper en dehors de la ferme.

Qu’il s’agisse de courses hippiques, de pêche à la truite ou de concours culinaires, le calendrier chargé de festivals promet des journées bien remplies à Minérale-Ville. Vous préférez le calme ? Alors succombez aux sources chaudes locales, plongez au cœur des mines ou découvrez les secrets saisonniers de la ville !