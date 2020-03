La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Trials of Mana – 10.5GB

Zombie Army Trilogy – 5.0GB

Chaos Code: New Sign of Catastrophe – 3.7GB

Grand Guilds – 3.6GB

Vampire: The Masquerade: Corteries of New York – 2.8GB

CopperBell – 2.8GB

Wheel of Fortune – 2.1GB

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition – 1.8GB

Children of Zodiarcs – 1.7GB

Wenjia – 1.6GB

Snakeybus – 1.3GB

Ara Fall: Enhanced Edition – 673MB

MazM: Jekyll and Hyde – 605MB

Jeopardy! – 596MB

Dream Gallery – 514MB

Trailer Trashers – 485MB

One Step From Eden – 427MB

Curious Expedition – 424MB

Hyperspace Delivery Service – 277MB

JigSaw Abundance – 265MB

Rhythm of the Gods – 237MB

NecroWorm – 131MB

Wanba Warriors – 90.0MB

Colorgrid – 76.0MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).