La Switch Lite Corail en rupture de stock en deux jours au Japon

Il semble que Nintendo ait touché un point sensible avec la Switch Lite Corail au Japon.

Les consommateurs étaient extrêmement impatients de s’approprier la nouvelle couleur, et il semble que la console soit pratiquement épuisée. Deux jours seulement après son lancement, Amazon Japan, Rakuten Books, 7Net, Yodobashi Camera, Bic Camera et la boutique My Nintendo sont tous sold-out en ligne. Nous ne sommes pas sûrs de l’impact des problèmes de coronavirus sur la production de Coral Switch Lite, mais quoi qu’il en soit, il est clair qu’il n’y avait pas assez de console pour tout le Japon. Pour ceux qui sont prêts à tout pour une Switch Lite, les options originales Turquoise, Jaune et Gris Switch Lite semblent être disponibles chez de nombreux revendeurs.

La console Nintendo Switch Lite existe déjà en jaune, turquoise et gris. Cette nouvelle couleur est, elle aussi, destinée à la Nintendo Switch Lite, la console portable qui permet aux joueurs de transporter, où qu’ils aillent, une collection de jeux pour se détendre, s’amuser ou se lancer des défis. Avec la console Nintendo Switch Lite, vous pourrez entre autres : explorer un monde mystérieux peuplé de personnages hauts en couleur et de donjons à énigmes avec The Legend of Zelda: Link’s Awakening ; attraper, affronter et échanger des Pokémon dans la région de Galar avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ou encore bâtir la vie dont vous rêvez sur une île déserte paradisiaque avec Animal Crossing: New Horizons. Console dédiée au jeu nomade, la Nintendo Switch Lite est dotée de commandes intégrées. Plus petite que son aînée, elle fonctionne avec tous les jeux compatibles avec le mode portable dans le vaste catalogue de la Nintendo Switch. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de la console Nintendo Switch.

La console Nintendo Switch Lite couleur corail sera disponible le 24 avril en Europe.