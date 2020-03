Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France: l’avant confinement

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 11 de 2020 (lundi 9 – dimanche 15 mars 2020). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement.

1) Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours DX (Switch) / =

2) Mario Kart 8 “Deluxe” (Switch) / =

3) Nioh 2 (PS4) / Nouveau

4) Luigi’s Mansion 3 (Switch) / -1

5) Minecraft (Switch) / Retour

PS4

Nioh 2

GTA V : Édition Premium

Call Of Duty : Modern Warfare

XOne

Ori And The Will Of The Wisps – Edition Collector

Ori And The Will Of The Wisps

Call Of Duty : Modern Warfare

Switch

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours

Mario Kart 8 Deluxe

Luigi’s Mansion 3

PC

Les Sims 4 : Édition Standard

Battlefield V

Anthem