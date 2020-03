Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 18 au 18 mars 2019).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./02. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./00. – Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch (Level-5) [20.9.2020] (était en promotion)

03./00. – Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – Deluxe Edition (Level-5) [09.8.2018] (était en promotion)

04./00. – The Snack World: The Dungeon Crawl – Gold (Level-5) [12.4.2018] (était en promotion)

05./00. – Yo-kai Watch 1 for Nintendo Switch (Level-5) [10.10.2019] (était en promotion)

06./00. – GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R (Arc System Works) [16.5.2019] (actuellement en promotion à – 93%)

07./00. – Of Mice And Sand -Revised- (Arc System Works) [21.12.2017] (actuellement en promotion à – 91%)

08./10. – Cities: Skyline – Nintendo Switch Edition (ParadoxInteractive) [14.9.2018] (actuellement en promotion à – 75%)

09./01. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

10./18. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] (était en promotion à – 40%)

11./00. – Ultimate Chicken Horse (Clever Endeavour Games) [25.9.2018] (était en promotion)

12./03. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

13./00. – Guilty Gear (Arc System Works) [16.5.2019] (actuellement en promotion à – 91%)

14./06. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

15./04. – Human Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

16./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [27.9.2019] (était en promotion à – 20%)

17./08. – Okuri-inu (mebius) [12.7.2018]

18./00. – Double Dragon 4 (Arc System Works) [07.9.2017] (actuellement en promotion à – 87%)

19./00. – Gotcha Racing 2 (Arc System Works) [29.3.2018] (actuellement en promotion à – 91%)

20./00. – Overcooked! Special Edition (Team17) [12.10.2017]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./00. – SEGA 3D Classics Collection 3 Final Stage (SEGA) [22.12.2016] (actuellement en promotion à 2 789 Yen)

02./02. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017] (était en promotion à 1 320 Yen, au lieu de 650 Yen)

03./01. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

04./03. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

05./02. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017] (était en promotion à 748 Yen, iau lieu de 935 Yen)

06./06. – Dragon Quest (Square-Enix) [10.8.2017] (était en promotion à 528 Yen, au lieu de 660 Yen)

07./00. – SEGA 3D Classics Collection (SEGA) [18.12.2014] (actuellement en promotion à 2 578 Yen)

08./04. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

09./00. – SEGA 3D Classics Collection 2 (SEGA) [23.12.2015] (actuellement en promotion à 2 739 Yen)

10./00. – Hatsune Miku: Project Mirai DX (SEGA) [28.5.2015] (actuellement en promotion à 3 099 Yen)