Grand Guilds en trailer sur Nintendo Switch

Grand Guilds est un RPG tactique basé sur l’histoire avec des mécanismes de combat de cartes uniques. Vous et vos camarades parcourrez les terres d’Irin, un continent au bord d’une autre guerre, tout en vous vivant à des combats tactiques difficiles. Chaque personnage jouable possède des mécanismes et des capacités uniques qui, sont combinés correctement, font la différence entre une victoire complète ou une défaite totale.

– Stratégie tour par tour –

Apprenez et maîtrisez les bases du combat tactique. Le positionnement, le terrain et vos points d’action assurent la différence entre la victoire et la défaite.

– Système de combat de cartes –

Un ensemble diversifié de cartes de compétences formées sur les capacités de vos unités, ayant chaque tour plus dynamique et chaque décision plus importante et plus significative.

– Construction de deck –

Adaptez chaque personnage à votre style de jeu en personnalisant leurs decks de compétences. Obtenez de nouvelles capacités puissantes en déterminant des quêtes ou en améliorant vos personnages.

– Quêtes de guilde –

Lancez-vous dans des missions procédurales difficiles qui rapportent des récompenses passionnantes. Augmentez la réputation de votre guilde pour gagner des bonus qui vous aident au combat.

– Casting diversifiés –

Chaque personnage jouable possède des mécanismes et des capacités uniques qui lui permettent de remplir divers rôles dans votre escouade tels que char, soutien et revendeur de dommages.

– Récit épique –

Découvrez les mystères qui entourent Irin, un continent au bord de la guerre. Suivez Eliza et ses compagnes alors qu’elles voyageaient à travers ce vaste monde magique.

– Voix partielle –

Les héros crieront leurs actions au combat et expriment leurs sentiments lors du dialogue avec de courtes lignes vocales.

Allez-vous aider Eliza dans sa lutte pour sauver le beau monde d’Irin?