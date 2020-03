In Other Waters la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Vous êtes une intelligence artificielle ayant pour tâche de guider une xénobiologiste échouée dans l’océan aussi mystérieux que magnifique d’une autre planète. Qu’allez-vous découvrir ensemble?

Le jeu arrivera le 3 avril, il est déjà en précommande sur l’eShop avec une promotion de 10 %.

En Eaux Inconnues trace l’histoire d’Ellery Vas, une xénobiologiste qui recherche sa partenaire disparue tout en étudiant la vie extraterrestre.

Ellery se retrouve en plein milieu d’une base abandonnée après avoir été appelée à rejoindre la planète Gliese 677Cc par Minae Nomura. Perdue dans un océan de secrets, elle ne dispose que d’une combinaison de plongée défectueuse et d’une étrange IA comme guide. Vous êtes cette IA.

Guidez Ellery — en veillant à sa sécurité — à mesure que vous explorez plus profondément les paysages sous-marins de cette planète inconnue. À vous de découvrir ses formes de vie uniques et son histoire sinistre, ce qui sera l’occasion de mettre à l’épreuve votre relation avec Ellery. À travers ce récit mouvant, En Eaux Inconnues interroge la nature des vies « naturelles » et « artificielles » et explore ce qu’est être humain à une époque de destruction extrême de l’environnement. Pour que la vie continue, elle doit changer.

Explorez un océan extraterrestre

Déplacez-vous librement partout où vous allez et découvrez de nouvelles zones hors des sentiers battus. Ces découvertes mèneront à des améliorations et des échantillons qui débloquent de nouvelles zones dans les lieux visités précédemment, des quêtes secondaires supplémentaires et des conversations spéciales avec Ellery.



Voyez le monde comme une IA

Naviguez dans une interface élégante et intuitive par des commandes tactiles ou à la souris. Recourez à l’expérimentation et à votre intuition pour interpréter des signaux, donner des directions et cartographier l’océan.

Devenez xénobiologiste

Découvrez et cataloguez des espèces extraterrestres en les observant, en les scannant, en prenant des échantillons et en interagissant avec les formes de vie. Consultez les notes d’Ellery, examinez ses croquis et aidez-la à classer un tout nouvel écosystème.

Planifiez vos plongées

Choisissez entre étudier des créatures, rechercher des secrets ou plonger dans de nouvelles zones, puis rentrez à votre base examiner des échantillons au laboratoire, discutez avec Ellery ou lisez ses journaux pour mieux comprendre ce monde.



Établissez une relation durable

En dépit d’une communication limitée avec la personne dont vous composez la combinaison, découvrez-en plus sur elle et aidez-la à prendre des décisions difficiles. Ce que vous vivrez ensemble vous rapprochera.