Le guidebook d’Animal Crossing New Horizons se précise au Japon

Alors que chez nous, on ne sait toujours pas s’il va sortir (de nombreux revendeurs le listent en avril, le 4 avril, mais en anglais pour la plupart), la rédaction de Nintendo Dream et Kadokawa Shoten publient le 28 avril 2020 au Japon le guide complet Animal Crossing New Horizons The Complete pour 1 650 yens. Le livre comprend 1072 pages au format A5 et présente tous les animaux et les détails de tous les objets, ainsi que la façon d’utiliser l’application NookLink, et bien plus encore.

Annonce pleine page avec un autre bouquin dédié à Daemon X Machina