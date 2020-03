Quelques détails sur le developpement d’Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing : New Leaf a été lancé sur la 3DS en 2012. La sortie suivante de la série a été Animal Crossing : Happy Home Designer. On aurait pu penser que l’équipe ferait une pause après avoir sorti New Leaf, puis passerait à Happy Home Designer, mais ce ne fut pas du tout le cas. Dans une interview au Washington Post, nous apprenons que ce travail sur Animal Crossing : New Horizons a commencé peu après le lancement de New Leaf.

Apparemment, peu après le lancement de New Leaf, l’équipe s’est mise au travail sur ce qui allait devenir New Horizons. Ce calendrier de travail est assez fou quand on y pense. Non seulement Happy Home Designer est sorti en 2015, mais aussi Animal Crossing : New Leaf ‘Welcome amiibo’ Edition est sorti en 2016. Bien que l’attente ait pu sembler longue pour que les fans obtiennent le prochain véritable volet des jeux Animal Crossing, l’équipe de développement travaille d’arrache-pied depuis 2012 !