Galaxy of Pen & Paper +1 arrive sur Nintendo Switch

Galaxy of Pen & Paper est un RPG au tour par tour dans lequel se retrouve un groupe de jeu de rôle de 1999 ! Créez votre maître de jeu et ses joueurs. Ils pourront lors de leur aventure explorer de lointaines planètes imaginaires, affronter d’étranges aliens et sauver la galaxie dans l’ère des disquettes et de l’internet bas-débit !

Le jeu arrive le 8 avril pour 12,49$ avec -20% si vous avez déjà acheté Chroma Squad, Old School Bundle, Knight of Pen & Paper 1 ou 2. Pen & Paper Bundle avec Knight of Pen & Paper 1, Knight of Pen & Paper 2 et Galaxy of Pen & Paper +1 sera aussi disponible pour 29,99$ avec -20% pour le lancement ou -30% si vous avez déjà acheté Chroma Squad.

Galaxy of Pen & Paper est un RPG au tour par tour qui s’empare de vos jeux de rôles papiers préférés et les envoie en orbite.

En 1999, un groupe d’amis affronte les dangers d’une nouvelle galaxie bien étrange, avec pour seules armes : des dés et des compétences uniques.

Le joueur crée son propre Maître de Jeu et constitue le groupe qui gagnera prestige et compétences en jouant à des campagnes toutes aussi étranges et excitantes les unes que les autres.

Galaxy of Pen & Paper va plus loin que son prédécesseur, Knights of Pen & Paper, en proposant un univers plus grand, un choix de races plus étendu et un nouveau cadre de science-fiction plein d’imagination.