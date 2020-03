Neuf nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Petit résumé des petites annonces de la nuit.

PLAYISM annonce que Pixel Game Maker MV arrivera sur Nintendo Switch en 2020 grâce à Kadokawa Games.

PLAYISM annonce aussi la sortie de Fight Crab (“Kani no Kenka” au Japon) pour cet été à ¥1,480.

Hamster annonce Arcade Archives IKARI III -THE RESCUE- pour cette semaine, demain, le 26 mars, à ¥838 / $7.99 sur l’eShop. Le jeu est sorti à l’origine par la SNK en 1989 et a ensuite été porté sur Famicom, IBM PC et Commodore 64. Il s’agit du troisième et dernier volet de la série Ikari Warriors, après Ikari Warriors et Victory Road, et de l’abandon de la mécanique de course à pied qui a fait la renommée de la série.

Kairosoft a annoncé son 23ème jeu sur Nintendo Switch avec Pocket Harvest (connu au Japon sous le nom de “Oozora Hectare Nouen”). Le jeu sera lancé au Japon, en Europe et en Amérique du Nord le 2 avril en version numérique uniquement, avec des préchargements à partir du 26 mars, au prix de 1 500 yens. Pocket Harvest permet aux joueurs de laisser la vie de la ville derrière eux et de récolter les joies de la vie dans leur propre ferme. Cultivez vos récoltes et raffinez-les pour en faire des produits primés afin d’avoir les commandes des épiciers locaux qui affluent. D’adorables animaux vous prêteront main-forte en vous fournissant du lait, de la laine, des œufs et bien plus encore !

Chrous Worldwide a annoncé une version physique de The Coma:Double Cut sur Nintendo Switch comprenant le jeu original de cette série d’horreur/survie, The Coma : Recut, et la suite à venir (sur Nintendo Switch), The Coma 2 : Vicious Sisters. L’ensemble sortira au Japon le 6 août 2020, au prix de 4 378 yens, avec l’avantage de pouvoir acheter le CD de la bande-son originale de la suite.



Annoncé fin 2019, Towertale sortira le 8 avril sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà disponibles pour 7.64€ au lieu de 8.99€.

Wanba Warriors sortira dès demain sur Nintendo Switch pour 9.99€.

Dans le monde absurde de la calligraphie, prêt à frapper sévèrement tous ceux qui osent s’opposer à vous, et à répandre le mal avec le toucher cruel de votre choix ! En plus d’une série de capacités surnaturelles folles, utilisez des techniques de combat intéressantes, prêts à améliorer vos compétences (et l’ amitié !) Quand on essaie d ‘être le meilleur.

Ratalaika Games & Green Dinosaur Games annoncent Duck Souls+ sur Nintendo Switch, Xbox One, PS4 & PSVita cette semaine. Le jeu sera disponible vendredi 27 mars pour 4.99$/€.

Et on termine avec le visual novel Collar X Malice qui arrivera cet été sur Nintendo Switch au moins aux États-Unis après une sortie au Japon.