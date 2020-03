Un premier vrai trailer pour Wonderful 101 Remastered sur Nintendo Switch

Attendu pour le 22 mai, The Wonderful 101 Remastered s’offre une première bande-annonce.

Le jeu sera doublé en anglais et en japonais et sous-titrés en français.

Contrôlez une armée de 100 Wonderfuls à travers le Monde. Une équipe de héros va devoir s’associer pour protéger la Terre d’une invasion alien ! Ces 100 Wonderfuls vont travailler ensemble et utiliser tous leurs pouvoirs pour créer des Uni-morphes. Qu’il s’agisse d’un poing géant ou d’une lame aiguisée, les Wonderfuls utiliseront leurs pouvoirs pour surmonter les pièges ennemis. Et le dernier membre de cette super équipe… c’est vous.

Platinum Games, connu pour la série Bayonetta, Astral Chain, NieR:Automata et Metal Gear Rising: Revenge dévoilent The Wonderful 101: Remastered! Ce jeu sera le premier jeu édité directement par PlatinumGames et sera une version améliorée du titre The Wonderful 101, sorti originalement le 15 septembre 2015 comme une exclusivité Wii U.

The Wonderful 101: Remastered offre la possibilité de contrôler 100 héros à la fois, avec des contrôles fluides et une action dynamique dont seul PlatinumGames a le secret. Le tout est accompagné d’une histoire d’amitié et d’héroïsme luttant contre le mal.

Hideki Kamiya, créateur de The Wonderful 101 a supervisé ce remaster et y a ajouté de nombreuses améliorations pour s’assurer que le jeu puisse être encore plus apprécié sur toutes les plateformes. Les graphismes, framerates et temps de chargement ont été améliorés pour une expérience améliorée sur tous les fronts !

Caractéristiques de The Wonderful 101 Remastered :

