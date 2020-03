Vidéo test framerate pour One Piece: Pirate Warriors 4 sur Nintendo Switch

One Piece: Pirate Warriors 4 sur Nintendo Switch sortira ce vendredi, le 27 mars, et je vous propose de découvrir un peu le jeu sur la console hybride via ce test framerate en vidéo.

On commence en mode docké 900p avec un framerate qui tourne autour des 30 fps. C’est quand même plutôt stable pour un Muso sur Nintendo Switch, avec pas trop de décors qui pop.

Niveau framerate, le jeu en mode portable s’en sort aussi bien au prix d’un résolution un peu plus basse et de quelques effets en moins. Cela reste encore relativement stable, toujours pour un Muso sur Nintendo Switch sachant que la console hybride n’est certainement pas la console de base du developpement.

Rappel, on aura droit à un Season Pass constitué de neuf combattants supplémentaires. Aucune autre information n’a filtré pour le moment. Ce qu’on sait par contre, c’est que le Season Pass sera inclus dans l’édition Digital deluxe, et permettra de débloquer d’entrée Katakuri. Les précommandes dématérialisées offriront aussi des costumes « Dynasty Warriors » pour Trafalgar Law et Boa Hancock.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion. Le jeu sortira aussi sur Pc, Xbox One et Ps4.

A partir du 27 mars, les joueurs pourront mettre leurs mains sur ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, le nouvel opus de la saga de jeux d’action-aventure PIRATE WARRIORS. Le jeu permettra aux fans ainsi qu’aux novices de (re)découvrir la série incontournable du Shonen Jump, One Piece.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 permettra aux joueurs de choisir leur héros préféré dans une liste de plus de 40 personnages tels que Katakuri, Big Mom ou Kaido qui seront jouables pour la première fois dans cette série. Avec plus d’une centaine de quêtes annexes, le mode Treasure Log assurera des dizaines d’heures d’action qui viendront s’ajouter au Mode Histoire.