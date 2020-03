Bravely Default II se présente avec une démo disponible maintenant sur eShop!

Annonce surprise des Game Awards de l’année passé, Bravely Default II se montre un peu plus durant le Direct Mini surprise d’aujourd’hui. On a une présentation du background avec une histoire se situant sur un monde totalement nouveau, un continent avec 5 Royaumes en conflit. Le temps également de présenter les personnages principaux et les éléments de système de jeu avant de nous donner rendez-vous pour un vague 2020. Nintendo garde tout de même une surprise en fin de panel avec l’annonce d’une démo disponible dès maintenant sur le eShop afin de se faire un premier avis sur ce gros JRPG à venir sur Switch. On vous laisse ci-dessous le court trailer en Français partagé par Nintendo France. A côté on vous laisse les présentations US et Japonaise pour que vous puissiez revivre les 4 minutes de présentation et potentiellement entendre le doublage côté japon.