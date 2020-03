Burnout Paradise remastered sera disponible sur la nintendo switch cette annee

Annonce Nintendo Direct : découvrez le terrain de jeu idéal dans Paradise City, en ligne ou en déplacement pour la première fois sur une plateforme Nintendo.

REDWOOD CITY, Californie – 26 mars 2020 – Lors de la diffusion du Nintendo Direct, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) et Nintendo ont annoncé que Burnout™ Paradise Remastered sera disponible sur les consoles Nintendo Switch cette année et proposera aux joueurs de semer le chaos et l’anarchie motorisée où qu’ils soient.

Entièrement optimisé et amélioré pour la Nintendo Switch en 60 FPS, avec une carte contrôlable par un geste de pincement pour une navigation simplifiée, Burnout Paradise Remastered replonge les joueurs dans l’univers de Paradise City afin de foncer sur le terrain de jeu en ligne avec leurs amis ou en déplacement. Outre le jeu de base, les joueurs pourront également profiter des huit packs d’extension sortis au cours du Year of Paradise*, dont l’extension de monde Big Surf Island.

“Nous souhaitons offrir aux joueurs davantage de choix en leur proposant des jeux qu’ils adorent pour les plateformes sur lesquelles ils ont envie de jouer” a déclaré Steve Pointon, vice-président senior 3rd Party Content. “Burnout Paradise Remastered est une expérience intense bourrée d’action destinée à une nouvelle génération de joueurs sur la Nintendo Switch qui pourront bientôt découvrir toute l’excitation d’un jeu de course en monde ouvert quand ils veulent et où qu’ils soient.“

Burnout Paradise Remastered comprend le jeu original complet ainsi que tous les packs de contenu principaux sortis, dont les packs Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos de Burnout et Big Surf Island, incluant de nouveaux lieux, de nouveaux défis et de nouveaux véhicules à découvrir. Envoyez valser des voitures à travers la ville et semez le chaos en ligne avec vos amis ou coopérez pour démolir des centaines de défis en ligne.

Burnout Paradise Remastered a reçu une classification PEGI 7 et est actuellement disponible sur PC, PlayStation®4 et Xbox One.

*Gain de temps non inclus.