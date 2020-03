La seconde mise à jour de Warframe de 2020 est annoncé

LA NOUVELLE GUERRE A COMMENCÉ ! REPOUSSE L’INVASION DES SENTIENTS DANS WARFRAME OPERATION SCARLET SPEAR

La seconde mise à jour de Warframe de 2020 rallie Tenno pour élaborer une stratégie dans la nouvelle salle d’opération, et contre-attaquer les forces Sentients en utilisant Opération Link lors de la salve d’ouverture de la nouvelle guerre

LONDON, ONTARIO, CA – 24 mars 2020 – La première mise à jour Warframe® de 2020 du producteur et éditeur canadien Digital Extremes, Operation Scarlet Spear, sortie sur PC maintenant, enverra les joueurs directement aux premières lignes du front dans une guerre où les enjeux sont terriblement élevés. Se bousculant pour contrer la première vague offensive des Sentients au cours la Nouvelle Guerre, les joueurs concocteront des stratégies dans la nouvelle salle d’opération avant de lancer des batailles coopératives terrestres et spatiales étendues. Ce n’est qu’avec Operation Link (anciennement «Squad Link») que Tenno aura une chance de repousser les incursions des Sentients lors de cet événement limité dans le temps.

Cette mise à jour apporte également une multitude d’objets et d’améliorations passionnants pour plaire aux joueurs avides de Warframe : la deuxième collection Deluxe de Nova et une nouvelle classe d’armes puissante à gagner, et une nouvelle personnalité MOA, entre autres. Les joueurs découvriront les origines de Nova, qui manie l’anti-matière, dans une nouvelle exposition Leverian et obtiendront sa deuxième collection de luxe, y compris des variantes de son armure, de la Syandana et des peaux pour ses armes spéciales. En savoir plus sur les nouvelles armes et les nouveaux MOA ici : warframe.com

Repousser les attaques des Sentients dans le Veil Proxima

La dernière cinématique de Operation Scarlet Spear explore un territoire narratif nouveau dans lequel la menace Sentient déploie ses forces à travers le système Origine. A la suite du suspense cinématographique d’Empyrean en 2019, la première vague d’éclaireurs Sentient perce le Veil Proxima en utilisant des navires Ramsled pour perturber l’élan Tenno. En se concentrant sur les navires Railjack, les envahisseurs envoient des sections d’abordage, y compris des Anu Mantalysts et des drones d’interférence Anu pour perturber et désactiver les systèmes, des tourelles latérales à Battle Avionics et des Speed Boosting, testant la résilience Tenno.

C’est au Tenno de se mobiliser et de repousser ces premières attaques. Les joueurs peuvent désormais formuler des stratégies dans un nouveau relais de 40 personnes (la nouvelle salle d’opération), puis se lancer dans des missions à quatre joueurs («opérations») en utilisant des attaques coopératives au sol et des attaques Railjack (la nouvelle fonctionnalité d’Operation Link) pour atteindre des objectifs communautaires combinés. Chaque opération réussie génère des progrès qui s’ajoutent à l’objectif global de la communauté, qui est de repousser les forces ennemies avant que l’invasion n’engloutisse l’ensemble du système Origine. Consultez warframe.com pour plus de détails.

Operation Scarlet Spear sera disponible sur PlayStation®4 et Xbox One Nintendo ™ Switch bientôt.