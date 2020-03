Le gameplay explosif de Rogue Company, le nouveau shooter multiplateforme de Hi-Rez Studios, dévoilé en bande-annonce

Le shooter racé de Hi-Rez Studios sort cet été sur toutes les plateformes.

Alpharetta, États-Unis – 25 MARS 2020: Hi-Rez Studios® et First Watch Games® ont dévoilé la bande-annonce de gameplay de leur prochain shooter en équipe, Rogue Company™, qui sera entièrement multiplateforme. Rogue Company mêle combats et tactique avec un style digne des plus grands films d’action.

Découvrez les mercenaires de Rogue Company faire des ravages dans cette première bande-annonce de gameplay.

Cet été, Rogue Company sort simultanément sur Nintendo Switch™, PC via l’Epic Games Store, PlayStation®4 et Xbox One®. Sa sélection déjà bien fournie de mercenaires, de modes, d’armes et de gadgets sera en constante expansion.

Rogue Company est une organisation qui reçoit des millions de dollars en provenance de gouvernements, mais aussi de groupes d’intérêts privés, afin de neutraliser les menaces les plus extrêmes. Ses mercenaires ont su gagner le soutien de l’opinion publique et profitent désormais d’une renommée certaine. Rogue Company est ainsi un groupe d’élite, haut en couleur… et qui n’hésite pas à facturer généreusement ses services. Il intervient souvent à la frontière de la légalité, et toujours dans l’urgence.

Le Lead Designer de Rogue Company, Scott Lussier, a été en son temps champion du monde de Halo. Plus généralement, le studio First Watch Games, dont il s’agit du premier titre, est la rencontre hétéroclite entre développeurs de Hi-Rez Studios et vétérans de l’industrie ayant travaillé par le passé sur les shooters les plus célèbres.

“Tout le monde doit avoir la possibilité de jouer entre amis, peu importe la plateforme”, a déclaré Lussier. “Rogue Company s’adresse à tous les amateurs de jeux de tir, avec une profondeur de gameplay permettant à chacun de s’exprimer selon son style.”

“Les jeux de tir ont parfois tendance à se prendre trop au sérieux”, déplore Chris Larson, le producteur exécutif. “Rogue Company préfère allier un univers moderne à un gameplay axé sur l’action, le tout sublimé par une dimension tactique. Et sur la version alpha, les testeurs adorent ! Désormais, on a hâte d’accueillir tout le monde et de finaliser le lancement.”

En effet, Rogue Company est actuellement en version alpha (inscriptions libres ici) et peut être ajouté à la liste de souhaits de l’Epic Games Store. Le jeu sortira cet été sur toutes les plateformes.