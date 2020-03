Pokémon Épée et Bouclier – De nouvelles capacités Gigamax révélées et bien plus encore !

Londres, Royaume-Uni — le 26 mars 2020 — The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui révélé de nouvelles informations sur le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, notamment sur les nouvelles capacités Gigamax exclusives aux évolutions des Pokémon de départ de la région de Galar : Gorythmic, Pyrobut et Lézargus. Tous les Dresseurs auront également droit à de nouvelles options de personnalisation des cartes de Ligue, ainsi qu’à des bonus de précommande.

Nouvelles découvertes Gigamax

Dans L’île solitaire de l’Armure (la première partie du Pass d’extension), les Dresseurs pourront aider certains de leurs Pokémon à obtenir la puissance du Gigamax. Ceci a permis la découverte des formes Gigamax de Gorythmic, Pyrobut et Lézargus. Leurs capacités Gigamax extrêmement puissantes infligent encore plus de dégâts que les capacités Dynamax ou Gigamax normales et ne sont pas affectées par le talent de leur cible.

Gorythmic Gigamax

Les attaques de type Plante que connaît Gorythmic Gigamax se transforment en Percussion G-Max. Lorsqu’il l’utilise, Gorythmic fait l’étalage de ses exceptionnels talents de percussionniste, et prend le contrôle d’énormes racines d’arbres grâce au rythme qu’il joue. Ces dernières surgissent alors de sous son adversaire et lui infligent des dégâts colossaux !

Pyrobut Gigamax

Les attaques de type Feu que connaît Pyrobut Gigamax se transforment en Pyroball G-Max, une capacité qui possède une force sans pareil. Grâce à ses jambes de buteur, Pyrobut envoie une boule de feu géante en direction de son adversaire, causant une énorme explosion au moment de l’impact !

Lézargus Gigamax

Les attaques de type Eau que connaît Lézargus Gigamax se transforment en Gâchette G-Max. Perché au sommet de sa queue, Lézargus accumule de l’eau au bout de ses doigts avant de la projeter sur sa cible. La vitesse du projectile est telle qu’elle cause une énorme explosion lors de l’impact, plus puissante encore que celle causée par les autres capacités Dynamax !

Personnalisation des cartes de Ligue et bonus de précommande

Les Dresseurs de Galar ont tous une carte de Ligue en jeu qu’ils ont créée eux-mêmes. De nouveaux décors, effets et cadres, indisponibles dans les jeux Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, seront ajoutés au fur et à mesure de leur aventure dans L’île solitaire de l’Armure (partie 1) et Les terres enneigées de la Couronne (partie 2). Grâce au Studio Carte d’Infotisma, ils pourront se servir de ces nouvelles options, ainsi que des nouvelles tenues et coupes de cheveux, pour se démarquer encore plus et créer une carte de Ligue unique ! Les joueurs ayant acheté le Pass d’extension pour Pokémon Épée ou pour Pokémon Bouclier peu après la sortie de L’île solitaire de l’Armure (ou ceux qui l’ont précommandé) recevront en jeu la casquette et les collants de Tarak en bonus d’achat. Les joueurs pourront recevoir ces objets après la sortie de l’extension L’île solitaire de l’Armure (avant la fin du mois de juin 2020) jusqu’au lundi 31 août 2020 à 16 h 59 CEST.

Le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier comprendra L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne, deux aventures distinctes au cours desquelles il sera possible de rencontrer des personnages inédits, d’attraper de nouveaux Pokémon et d’explorer des zones encore inconnues de la région de Galar. La sortie de L’île solitaire de l’Armure est prévue pour fin juin 2020, et il faudra patienter jusqu’à l’automne 2020 pour Les terres enneigées de la Couronne.