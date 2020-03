Rumeur: des informations sur Zelda : Breath of the Wild 2 ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Il y a un certain temps que Nintendo a révélé qu’une suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild était en cours de développement. Bien qu’il n’y ait pas eu de mise à jour officielle, certaines rumeurs font actuellement la une des sites d’informations sur Internet.

L’une d’entre elles semble avoir pris de l’ampleur grâce au streamer Twitch Tyler McVicker – un individu qui dirige la chaîne Valve News Network YouTube, qui s’est récemment fait connaitre sur des “nouvelles et fuites” concernant les projets à venir de Valve. McVicker aurait partagé des informations sur la suite très attendue. Voici un résumé complet via la sous-rubrique Gaming Leaks and Rumours de reddit :

Contrairement à la première partie, le jeu sera plus linéaire dès son début. Canoniquement, Link connaît déjà Hyrule, il est donc inutile de remonter les tours. Pour remplacer cette mécanique, les développeurs ont rempli le monde d’une version miasmique de Ganon, et tant que l’infection ne sera pas éliminée d’un endroit à l’autre, il sera impossible de se déplacer dans tout l’Hyrule. De coup, les villages et lieux importants sont élaborés de manière beaucoup plus approfondie que dans l’original. McVicker fait allusion à l’apparition de donjons, fortement inspiré par un jeu qui en sait long sur la propagation des donjons dans le monde ouvert. En général, lors de la conception du monde de Breath of the Wild 2, les développeurs se sont inspirés de Red Dead Redemption 2 et d’un autre jeu inconnu.

D’après ce qui a été montré dans la bande annonce originale, ce genre d’informations semblent tout à fait plausibles. Beaucoup de fans de Zelda aimeraient également voir le retour des donjons, qui ont été un élément essentiel de la série au fil des ans.