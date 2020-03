Shinsekai: Into the Depths refait surface sur Nintendo Switch !

Dévoilé aujourd’hui lors du Nintendo Direct, le jeu d’action et d’exploration des fonds marins Shinsekai: Into the Depths de Capcom, est disponible en téléchargement sur la console Nintendo Switch™.

SHINSEKAI: INTO THE DEPTHS est un jeu d’action basé sur l’exploration des fonds marins dans lequel le joueur incarne le dernier survivant de l’espèce humaine devant s’aventurer dans un monde aquatique encore inexploré. Pendant leur exploration de Shinsekai: Into the Depths, les joueurs peuvent collecter des ressources qui leur permettront d’améliorer leurs équipements, de fabriquer de nouveaux objets et de s’enfoncer encore plus profondément dans les abysses. Les plongeurs devront surveiller de près leurs niveaux d’oxygène et de pression pendant qu’ils explorent davantage ce monde enchanteur et découvrent de mystérieuses ruines. Plonger dans ce tout nouveau jeu de plate-forme sous-marin est accessible à tous les joueurs, mais maîtriser la survie dans les profondeurs de l’océan mettra au défi les plongeurs les plus expérimentés…

L’équipe de développement de Shinsekai: Into the Depths a conçu le projet avec la volonté de fournir aux joueurs une expérience de jeu originale et immersive. Pour sublimer l’atmosphère sous-marine, les développeurs de Capcom Japan ont diffusé la musique et les effets sonores via des haut-parleurs immergés dans l’eau puis les ont réenregistrés, créant ainsi un niveau supérieur d’immersion sous-marine.

Spécificités de la version Nintendo Switch

Shinsekai : Into the Depths Nintendo Switch introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont le tout nouveau mode de défi chronométré “Another Dive” proposant deux niveaux de difficulté. Dans “Another Dive”, les joueurs doivent descendre dans un labyrinthe périlleux aussi vite que possible afin d’affronter une nouvelle menace. Ceux qui souhaiteront vraiment tester leur courage pourront également braver son mode Hardcore, qui ajoute plus de pression en plaçant le joueur dans une combinaison de plongée désuète et offre encore moins de ressources. Les audiophiles pourront enfin faire une pause pour explorer le nouveau “Mode Jukebox“, qui leur permettra d’écouter leur musique de fond préférée à tout moment.

“Another Dive” et “Jukebox Mode” seront disponibles dans une mise à jour gratuite pour les abonnés d’Apple ArcadeSM sur iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac® et Apple TV® le 26 mars.

SHINSEKAI: INTO THE DEPHTS est disponible sur Nintendo Switch depuis le 26 mars 2020 et sur l’Apple Arcade.