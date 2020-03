Solo : Islands of the Heart (Nintendo Switch) – Le test

Solo: Islands of the Heart

En 2018, l’ovni Solo : Islands of the Heart débarquait sur PC grâce au succès d’une campagne de financement participatif. Un an plus tard, le jeu développé par Merge Games Ltd et édité par Team Gotham débarque sur Switch pour vous faire vivre son aventure portée sur le thème de l’amour. Il est maintenant tant de rentrer dans le vif du sujet…

Il faut dire que Solo : Islands of the Heart n’est pas un jeu comme les autres, nous permettant d’incarner un marin à la recherche de réponses sur l’amour. Le titre est très surprenant et ce dès le début puisqu’il nous demande de choisir notre genre entre le masculin, le féminin et le non-binaire. Une belle ouverture d’esprit pour commencer dans une société ou ce genre de pensée fait malheureusement débat. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, revenons-en à nos moutons.

Si cette question nous est posée dès le départ, c’est parce que ce choix influera sur les réponses des questions à choix multiples qui vous seront posées tout au long de l’aventure. Malheureusement, on constate tout de même que les réponses restent assez orientées. Le sujet n’est pas assez creusé et c’est fort dommage. Mais avant de pouvoir répondre à ces diverses questions, vous devrez réussir un petit casse tête.

Vous en trouverez un dans chaque archipel, chacun se déroulant plus ou moins de la même manière. Vous disposerez de plusieurs caisses, dont certaines possèdent quelques particularités, pour vous créer un chemin de fortune jusqu’au fameux totem afin de débloquer l’archipel suivant. Il vous est possible de tourner ces caisses dans tous les sens, ce qui s’avère fort utile avec certaines. De plus, vous avez également la possibilité de remplir quelques objectifs (très) secondaires comme nourrir un animal ou réunir un couple d’animaux. Vous l’aurez compris, le jeu tourne vraiment autour de l’amour et du partage. Mais soyons franc, de base cette intrigante expérience s’avère plutôt agréable mais s’avère relativement courte.

Le gameplay offre une prise en main très rapide mais n’évolue guère au fil de l’aventure. Seule la difficulté des énigmes augmente mais sans jamais vous bloquer ou vous frustrer. Bien évidemment si vous vous retrouvez bloqué, vous aurez la possibilité de réinitialiser le niveau. Côté graphismes, c’est assez surprenant. Le thème abordé par le titre est très adulte mais se traduit en jeu par des graphismes enfantins et très colorés, ce qui apporte une touche de sérénité et de calme au jeu.