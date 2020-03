Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, trailer, dates, DLC, etc … avec même un peu de 3DS (hors Nintendo Direct)

Code of Princess EX

Tharis est annoncé sur Nintendo Switch

eSports Legend arrive le 23 avril pour ¥1,280.

Convoy: A Tactical Roguelike arrive le 8 avril sur Nintendo Switch pour $14.99.

Piczle Cross Adventure arrive lui le 9 avril.

Nouvelle pub TV pour Bokuhime Project arrive le 23 avril.

Puchitto Cluster arrive le 2 avril pour 500 yen.

Voici la jaquette européenne du jeu TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sur Nintendo Switch.

Chorus Worldwide a annoncé qu’il sortira le shoot’em up Rigid Force Redux sur Nintendo Switch, le jeu étant prévu pour l’été 2020 en version numérique uniquement. Rigid Force Redux propose de l’action shoot’em up classique en 3D moderne ! Décollez pour faire tomber des hordes d’extraterrestres infectés et de machines terribles programmées pour mener une guerre intergalactique contre l’humanité ! Veuillez noter que la capture d’écran est celle du prédécesseur du jeu, Rigid Force Alpha.

PUBLISHER a annoncé qu’il sortira le jeu de roman visuel Little Busters!Converted Edition sur la boutique en ligne japonaise de la Nintendo Switch le 23 avril 2020 au prix de 5 000 yens. Le jeu est disponible en anglais et nécessite 4,1 Go. Little Busters ! est un roman visuel émouvant de Key, les esprits derrière Angel Beats ! et CLANNAD. Cette édition Converted prend en charge la résolution HD, les commandes tactiles et la commutation dynamique entre les textes anglais et japonais.

La vidéo d’introduction de Dragon Quest Ⅹ Paquet All In One version 1-5 qui sort pour Nintendo Switch, PlayStation 4, et Windows au Japon le 14 mai 2020.

Nippon Ichi Software a annoncé la sortie du jeu d’aventure d’horreur Yoru、Tomosu (qui se traduit par “Light up the Night”) sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 30 juillet 2020. Le jeu se déroule dans une école de filles où cinq d’entre elles ont été impliquées dans un mystérieux incident. Plus d’informations seront disponibles dans Dengeki PlayStation Vol.686 – le dernier numéro du magazine – qui sera disponible le 28 mars 2020.

Compile Heart a annoncé le dernier et dernier jeu de la série de RPG de donjon en 3D Mary Skelter avec Kangokutou Mary Skelter Finale qui arrive à la fois sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Plus d’informations seront disponibles dans Dengeki PlayStation Vol.686 – le tout dernier numéro du magazine – qui sera disponible le 28 mars 2020.

La version japonaise de Portal Knights a été mise à jour, avec l’ajout du DLC de défense des druides, furfolks et reliques au prix de 1 100 yens, qui vous permet de jouer en tant que nouvelle classe de druides, de jouer en tant que furfolk, de défendre les pierres des étoiles dans un nouveau mode de jeu où vous pouvez gagner des récompenses, notamment des montures mythiques telles que des licornes et des dragons, et d’accueillir d’autres joueurs sur les îles Furfolk de Faynor.

Kadokawa Games a mis à jour la version Nintendo Switch de LoveR Kiss à la version 1.02 avec une énorme quantité de corrections de bugs détaillées dans les notes de patch (japonais) ci-dessous.

Sogetsu Kazama sera disponible en tant que DLC pour SAMURAI SPIRITS (SAMURAI SHODOWN) sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One à partir du 2 avril 2020 au prix de 660¥ (ou dans le cadre du Pass de saison 2 au prix de 2 200¥).

Code of Princess, un RPG d’action qui est sorti sur 3DS dès 2012, il va bientôt être retiré de l’eShop. Atlus a confirmé que le jeu sera retiré le 31 mars 2020, alors vous feriez mieux de le récupérer maintenant si vous voulez en avoir une copie. N’oubliez pas que Code of Princess EX est disponible sur Switch en ce moment même, et pour autant que nous le sachions, il ne sera pas retiré.

le classement des ventes sur l'eShop 3DS aux États-Unis.

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Crystal Tomodachi Life Pokemon Yellow Super Mario Bros. 3 Pokemon Gold Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Pokemon Silver Zelda: Majora’s Mask 3D Super Mario 3D Land Pokemon Omega Ruby Super Mario World Pokemon Blue Pokemon Ultra Sun Super Mario Maker for 3DS Pokemon Alpha Sapphire Mario Kart 7 Zelda: A Link Between Worlds Pokemon Dream Radar

