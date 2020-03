Concours: Gagnez des abonnements izneo sur Nintendo Switch et PC !

Comme vous le savez déjà sûrement, la plateforme izneo et ses éditeurs partenaires offrent 1 mois de lecture illimitée de BD numérique durant toute la période de confinement (plus d’informations en fin d’article).

Nintendo-Town.fr s’associe et saluant cette démarche #jerestechezmoi et vous propose, toujours en partenariat avec izneo, de gagner l’un des 10 abonnements pour prolonger le plaisir sur la plateforme même après le confinement.

Pour participer, il suffit de laisser un commentaire sur cet article. Une chance supplémentaire de gagner sur Twitter et Facebook.

Encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches et #jerestechezmoi.

Parce que la lecture fait partie des derniers loisirs accessibles actuellement, izneo, service français leader de la bande dessinée numérique propose à toutes les personnes confinées de nombreuses offres pour découvrir le plaisir de la lecture de BD numériques sur tous les écrans : ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeu, écran de télévision…

Dans cette période de confinement visant à freiner l’épidémie du Covid-19, izneo et tous les éditeurs de BD partenaires, ont souhaité apporter des solutions de lectures accessibles à tous.

6000 albums de trente éditeurs sont à lire gratuitement de façon illimitée pendant un mois sur le site izneo.com ou les applications izneo pour iOS, Android ou Nintendo Switch et Android TV. Et parce qu’il n’est pas toujours facile de choisir quoi lire, les Super-Lecteurs d’izneo et les journalistes du site 9eart vont proposer régulièrement des conseils de lecture BD, Manga, Comics et Webtoon sur le site izneo.

Le catalogue de l’abonnement izneo, riche de plus de 6000 titres propose aux lecteurs de tous types et de tous âges, de plonger dans le riche univers de la bande dessinée : des BD, des comics, du manga et des webtoon en allant des séries mythiques, telles que Largo Winch, Blake et Mortimer, Thorgal, Lucky Luke ou Tamara, aux succès plus récents : Deadly Class, Radiant, Carthago, Batman… en passant par les albums pour les plus jeunes : Les Nombrils, Les Légendaires, Pico Bogue, Les Sisters… sans oublier les toutes dernières séries de webtoons asiatiques.

En plus de cette offre gratuite et sans engagement de nombreuses offres promotionnelles ont été lancées avec la complicité des éditeurs partenaires et continueront d’être mises en place, tout au long des semaines à venir :

58 albums BD des éditions Futuropolis : tous les tomes 1 et 2 à 2,99€ du 19 mars au 5 avril : https://www.izneo.com/fr/evenement/1696/editions-futuropolis-offre

102 albums des éditions Paquet à 50%, soit 3,99€ l’unité du 21 mars au 30 juin : https://www.izneo.com/fr/event-serie/1698/tout-le-catalogue-paquet-a-50

1 numéro du Journal Spirou offert chaque semaine du 22 mars au 26 avril : https://www.izneo.com/fr/evenement/1701/magazines-gratuits

11 albums BD de Gotlib aux éditions Fluide Glacial à 2,99€ l’unité du 23 mars au 5 avril : https://www.izneo.com/fr/evenement/1700/gotlib-a-2-99

60 albums BD des plus grandes séries des éditions du Lombard (dont « Thorgal », « Les Schtroumpfs », « Comanche »…) à 2,99€ l’unité du 23 mars au 5 avril : https://www.izneo.com/fr/evenement/1697/series-cultes-a-2-99

45 albums de comics des éditions Urban Comics – premiers tomes des séries majeures (dont « Batman » et « Superman » ) à 2,99€ l’unité du 25 mars au 26 avril : https://www.izneo.com/fr/evenement/1699/tous-les-t-1-urban-et-dc-a-2-99

13 albums Star Wars des éditions Delcourt (séries « Clone Wars » et «Boba Fett ») à partir de 4,99€ du 23 mars au 12 avril : https://www.izneo.com/fr/evenement/1655/offre-star-wars-disney+

60 albums jeunesse des éditions Soleil, T1 offerts, les suivants à 2,99 € du 23 mars au 04 avril https://www.izneo.com/fr/evenement/1702/bd-gratuites

300 épisodes de webtoon gratuits sur la plateforme izneo : https://www.izneo.com/fr/evenement/1337/webtoon-plus-de-300-episodes-gratuits

izneo ainsi que l'ensemble du catalogue sont disponibles sur izneo.com