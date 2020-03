Cybarian: The Time Traveling Warrior (Nintendo Switch) – Le test

Petit hommage aux jeux de plate-forme arcade d’antan, Cybarian est un petit jeu indé qui a pour but de vous faire passer de bon petits moments de jeu. Oui, nous abusons de l’adjectif « petit », et vous allez découvrir pourquoi.

Cybarian le barbare

Alors qu’il escalade une montagne dans le but de trouver une épée légendaire, le dénommé Cybarian va se retrouver plongé dans une aventure à travers le temps, vers un futur d’inspiration cyberpunk. Et bien entendu, il va falloir lui trouver un moyen de retourner dans sa propre époque. Un scénario bateau, dans le style « nous faisons une histoire parce qu’il en faut une » mais qui a le mérite d’exister. Bon, nous sommes sur un titre à petit budget, dans la veine de l’arcade qui plus est.

C’est donc à travers 4 niveaux (dont 1 qui fait juste office de boss) que vous allez devoir avancer à travers le tableau et vous battre contre des méchants pas beaux ou des robots qui se dresseront sur votre chemin. Alors oui, le jeu n’est pas long, si vous vous débrouillez bien, à peine une heure de jeu. Il existe bien 3 niveaux de difficultés pour rallonger artificiellement la durée de vie, mais une fois que le jeu est fait, on ne va pas se mentir, on passe à autre chose. Et c’est bien dommage de devoir garder cette image du soft : un jeu léger, peut-être même de transition entre 2 blockbuster ou jeux indés plus développés.

Cybarian le guerrier

Même si la durée de vie du titre est maigrichonne, Cybarian se rattrape sur son gameplay, certes classique et typé arcade, mais qui fonctionne : classique parce que vous vous déplacez, vous sautez, vous tapez, arcade parce qu’il est plus difficile qu’un jeu classique. La particularité du titre vient du timing des attaques car Cybarian peut attaquer 3 fois d’affilé, dans la mesure où vous daignez appuyer au bon moment. Si vous vous loupez, votre adversaire en profitera pour vous attaquer à son tour et vous faire perdre un cœur. Néanmoins, pas de panique, chaque ennemi abattu ou caisse détruite vous rapporte de l’argent que vous pourrez dépenser dans des distributeurs de cœur (!). Gare au Game Over toutefois : une fois l’énergie de Cybarian à zéro, vous recommencerez au début du niveau. Arcade on vous a dit. Vous aurez aussi la possibilité de gagner 2 nouvelles gimmicks de gameplay lors de votre aventure, mais « chut », on va pas vous tout vous dire non plus !

Le gameplay n’est pas le seul point fort du jeu. La réalisation, bien qu’assez classique, est plutôt réussie pour un jeu titre à faible budget, dans la lignée des jeux tout en pixels du passé. On s’y retrouve facilement dans les tableaux, les décors en arrière-plan sont joliment réalisés. Pour le coup, on est vraiment dans un univers cyberpunk. La bande-son n’est pas en reste non plus puisque les différents morceaux qui enrobent le titre sont très bons et se mêlent parfaitement à l’aventure.