Gigantosaurus, le jeu vidéo, disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch

Les dinosaures du dessin animé de la franchise Gigantosaurus prennent vie pour la première fois en jeu vidéo. Les familles et les enfants peuvent désormais se retrouver entre 1 et 4 joueurs autour de passionnantes aventures et de palpitantes courses.

Lyon, France, 27 mars 2020 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, la société d’animation Cyber Group Studios et l’éditeur de divertissement familial Outright Games™ sont heureux d’annoncer que le jeu vidéo « Gigantosaurus » est désormais disponible sur Playstation® 4, Nintendo Switch™, Xbox One et Steam.

Les familles pourront explorer ensemble de fabuleux mondes préhistoriques, participer à des courses épiques, résoudre des énigmes et surmonter de nombreux défis.

Développé par Wildsphere Studios, « Gigantosaurus » est une nouvelle aventure préhistorique basée sur le dessin animé à succès « Gigantosaurus », dont la première saison est actuellement diffusée dans le monde entier sur Disney Junior. Les saisons 2 et 3 ont d’ores et déjà été commandées par The Walt Disney Company, France Télévisions et Super RTL. La première saison sera quant à elle diffusée sur Netflix et plusieurs chaînes internationales dans le courant de l’année 2020.

Dans « Gigantosaurus», les joueurs doivent parcourir l’immense monde préhistorique de Gigantosaurus et incarner l’un des quatre dinosaures de la série (Rocky, Tiny, Mazu et Bill) pour découvrir des secrets, résoudre des énigmes et vivre une aventure inoubliable.

Le dessin animé « Gigantosaurus » est basé sur « Le gigantosaure », le livre à succès de Jonny Duddle. Réalisée par Olivier Lelardoux, la série entraîne les jeunes enfants dans des aventures rocambolesques et les invite à quitter le nid familial pour découvrir le monde aux côtés de leurs amis dinosaures. Chaque épisode révèle un nouveau secret sur le « Gigantosaurus », le plus grand et le plus féroce dinosaure de la création. Pour percer le mystère du Gigantosaurus, Mazu le curieux, Tiny l’espiègle, Bill le timide et Rocky le courageux doivent surmonter leurs peurs, coopérer et comprendre qu’ils ont eux aussi beaucoup à apprendre de lui !

« Depuis la création de notre société, notre objectif a toujours été de proposer des jeux vidéo fidèles au matériau d’origine sans compromis sur la qualité », explique Terry Malham, PDG de Outright Games. « Avec « Gigantosaurus», le processus s’est avéré plus simple que jamais grâce au formidable travail de Cyber Group Studios, qui a su créer un titre qui reflète à la fois le livre et la série TV. »

« Dès le début du projet, nous avons nourri de grandes ambitions pour ce jeu », ajoutent Thierry Braille, vice-président de Interactive and Videogame Division, et Dominique Bourse, directeur de l’exploitation de Cyber Group Studios. « Nous souhaitions retrouver toute la magie du dessin animé et notre collaboration avec Outright Games nous a permis de créer un jeu vraiment unique pour toute la famille. Grâce au lancement de notre tout premier jeu vidéo, c’est tout un nouveau public qui va enfin pouvoir découvrir le monde captivant de Gigantosaurus. »

