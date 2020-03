Lost Words : Beyond the Page est disponible sur Stadia

Découvrez dès à present ce conte émouvant sur Stadia, avant sa sortie sur consoles et PC l’année prochaine

Walnut Creek, Californie – Vendredi 27 mars 2020 – Modus Games et Sketchbook Games, éditeur et développeur indépendants, sont heureux d’annoncer l’arrivée de Lost Words : Beyond the Page sur Stadia.

Lost Words : Beyond the Page, le jeu de puzzle envoûtant qui plonge le joueur au cœur de l’histoire émouvante d’une jeune fille nommée Izzy découvrant les épreuves de l’âge adulte, sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC en 2021.

Imaginé par Rhianna Pratchett – l’auteure reconnue de Mirror’s Edge, Tomb Raider, ou Rise of the Tomb Raider – Lost Words : Beyond the Page raconte l’aventure envoûtante et le voyage touchant d’une jeune fille confrontée à la perte d’un être aimé. Le jeu a déjà remporté de multiples prix tout au long de son développement, dont ceux du “Meilleur jeu Indépendant” à la Game Connection de Paris, le “Special Selection Indie Award” au Reboot Develop, ou encore “la Meilleure Histoire” à la Game Connection USA.

Les joueurs interagiront avec les souvenirs immortalisés dans le journal intime d’Izzy pour résoudre des énigmes prenantes et créer des chemins pour progresser dans les profondeurs d’un univers merveilleux et en constante évolution. Tandis que les joueurs vont de mots en mots au travers du journal, ceux-ci deviennent des tremplins et des astuces pour débloquer et compléter chaque nouveau chapitre.

Rendez-vous sur le site officiel du jeu pour en savoir plus sur son univers et placez le jeu dans votre whishlist sur Steam pour pouvoir le découvrir dès 2021.

