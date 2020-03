Shantae and the Seven Sirens : nouveau trailer et date de sortie sur Nintendo Switch

WayForward nous livre aujourd’hui la date de sortie de Shantae and the Seven Sirens sur Nintendo Switch ! C’est le 28 mai que le titre sortira sur l’eShop, à savoir qu’une version boîte est prévue chez Limited Run Games en version simple et collector. Au programme, nouvelles villes et labyrinthes avec des éléments repris des anciens titres jusqu’à Half-Genie Hero. On nous promets au passage de belles cinématiques animées et un opening réalisé par Studio TRIGGER à voir ici. Le jeu sera proposé en 4K sur les supports le permettant et il y aura des cartes à collectionner pour augmenter vos pouvoirs.